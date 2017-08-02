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Belediye üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Belediye ekipleri altyapı hizmetlerini tamamlamasının ardından şehrin genelinde üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:25
Belediye üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Çalışmaların yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Kırşehir’in çağdaş ve modern bir kimlik kazanması çalışmalarını yerinde incelediğini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir’i çağdaş ve modern bir hale getiren estetik ve kent kimliğine uygun projeleri kapsamında mahallelerde eş zamanlı olarak başlatılan düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" dedi

Kırşehir Belediyesi’nin sert zemin ve yol yapım çalışmalarına hız vermesi ile birlikte, şehrin genelinde hizmetlerde aksama meydana gelmemesi ve şehir genelinde birçok yerde bulunan çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için sıkı denetim yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, çalışmaların doğru bir şekilde ilerlemesi için vatandaşla da istişaresini sürdürdüklerini şöyle anlattı:

“Belediye olarak şehrin pek çok noktasında çalışmalar sürdürüyoruz, Bahçelievler Mahallesi ve Güzler Evcil hayvanlar Parkı ve Piknik alanında ve şehrimiz genelinde ihtiyaç olan mahallelerinde sert zemin çalışmalarımız, Organize Sanayi Bölgesi sıcak asfalt atımı , Nur Sultan Nazarbey Caddesinde asfalt yama tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekiplerimiz ayrıca, yol bakım ve onarım hizmetleri çerçevesinde belediyemizin yetki alanı içerisindebulunan yolların bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İlimizde belediyemiz tarafından yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, asfalt ve beton yolların bozulan kısımlarının onarılmasıstabilize yolların bozulan kısımlarının onarılması, genişletilmesi çalışmaları yürütülüyor. Şehrimizde oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, sert zemin, kilit parke ve asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz altyapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Kırşehir’dir.”

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 13:25
  1. Bahçelievler
  2. Kırşehir
  3. Çal
  4. Organize Sanayi Bölgesi
  5. Yaşar Bahçeci
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