Belediye Personeli İşaret Dilini Öğrendi

Engelli vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek ve hizmet kalitesini yükseltmek için personeline hizmet içi eğitimler veren Ümraniye Belediyesi’nin, personeline verdiği İşaret Dili Eğitimi sona erdi. Ümraniye Belediye personeli eğitimin sonunda 15 Temmuz Marşı’nı işaret diliyle anlattığı bir video hazırladı. Videonun ilk gösterimi 15 Temmuz Demokrasi nöbeti kapsamında Ümraniye Şehitler Meydanı’nda yapıldı.

Proje kapsamında, müdürlüklerden en az iki personel işaret dilini öğrenerek, belediyeye gelen işitme ya da konuşma engelli vatandaşlarla daha rahat iletişim kuruyor.

İşaret Dili Eğitimcisi Hilal Paçacı tarafından verilen eğitimler yaklaşık 3 ay sürdü. Vatandaşla birebir iletişim halinde olan 30’a yakın belediye personeline haftada 3 gün, 3 saat işaret dili eğitimi verildi. İşaret dilini öğrenen personeller sayesinde, işitme ve konuşma engeli bulunan vatandaşlara daha kaliteli ve etkin hizmet veriliyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalar kursiyerlere takdim edilecek.

BAŞKAN HASAN CAN: “ENGELLERİ KALDIRIYORUZ”

Ümraniye Belediyesi olarak göreve geldikleri günden bu yana engelli vatandaşların sorunlarıyla hep yakından ilgilendiklerini söyleyen Başkan Hasan Can, “Neyin hayır neyin şer olduğunu bilemeyiz; Allah kayıplarımızın karşılığında bize başka yetenek ve faziletler verir. Bu sebeple biz de engelli vatandaşlarımızın yeteneklerini ve kültürel gelişimlerini önemsiyor; bu yüzden 13 yıldır dezavantajlı kesimler için neler yapabileceğimizi araştırıyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ayrıca Ümraniye Belediyesi işaret dili eğitiminin yanı sıra; hediye ettiği tekerlekli sandalyeler, akülü engelli araçları ve diğer yardımlar ile vatandaşlara destek olurken; 3 adet donanımlı engelli aracıyla da Ümraniye genelindeki engelli vatandaşların ulaşımları kolaylaşıyor.