Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Devrek Belediye Meclisi 2017 Yılı Olağan Temmuz ayı toplantısını Mustafa Semerci Başkanlığında 5 gündem maddesiyle gerçekleştirdi

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:37
Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak Temmuz ayının toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci,” Belediye Meclisimizin 2017 yılı 6.Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 5 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum “dedi.

İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Türlü İşler Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. Belediyeye ait‘Devrek Bel İşletmesi’ adı altında Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bütçe İçi İşletmeye ödenek aktarılması konusunun görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:37
  1. Zonguldak
  2. Mali
  3. Devrek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir dünya yıldızını böyle duyurdu!
    1. Başakşehir dünya yıldızını böyle..
    2. ABD'den YPG'ye 140 tır silah ve zırhlı..
    3. Bu da yerli tavuğumuz: Anadolu-T
    4. Yere atılan şarj cihazından çıkan..
    5. Ogün Samast konuşmak için bayrak..
    6. Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli..
    7. Sözde adalet yürüyüşünde bir kişi daha..
    8. Eşini boğazını keserek öldüren koca..
    9. Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı..
    10. Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi..
    11. Eskişehirspor kayyıma doğru gidiyor
    12. Sadık Özköseoğlu, Kickboks’ta Avrupa..
    13. Artvin’de Danıştay’ın Cerattepe..
    14. Çorum’da ekili arazide yangın
    15. Feci kazada hayatını kaybedenler son..
    16. 10. Ayvalık Yaz Satranç Şampiyonası..
    17. Şehit Deniz için taziye yemeği verildi
    18. Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor!..
    19. Müşterilerin kartlarını kopyalayan..
    20. Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    AP, skandal 'Türkiye' kararını onayladı!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    15 Temmuz öncesine benziyor… Ankara’da harekete geçti!
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'