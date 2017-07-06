Belediye meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak yapılan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Semerci Başkanlığında Meclis Salonunda toplanarak Temmuz ayının toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından yoklama ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Semerci,” Belediye Meclisimizin 2017 yılı 6.Olağan Toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplanmış bulunmaktayız. 5 gündem maddesi ile toplantıyı başlatıyorum. Toplantımızın meclisimize hayırlı olmasını temenni ediyor ve gündem maddelerinin görüşülmesini başlatıyorum “dedi.

İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Türlü İşler Komisyonu Kararlarının görüşülmesi. Belediyeye ait‘Devrek Bel İşletmesi’ adı altında Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bütçe İçi İşletmeye ödenek aktarılması konusunun görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi