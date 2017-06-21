Belediye fırınından teröristlere ekmek

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Kasım 2016’da AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen bombalı saldırı ve ilçede terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle 20 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ile 27’şer yıl hapis cezası verilmesi istendi. İlçede terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen DBP’li eski belediye başkanı Mehmet Ali Tunç ile 16 sanık hakkında da “terör örgütüne üye olmak” suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıklardan Z.Y. ifadesinde, eski ilçe belediye başkanı Tunç’un terör örgütünün isteği doğrultusunda kendisini işe aldığını, belediye fırınından talimatıyla 350-400 ekmeğin Tendürek Dağı’ndaki teröristlere gönderildiğini anlattı.

TENDÜREK DAĞI’NA EKMEK SEVKİYATI

İddianamede, Z.Y’nin belediyeye ait ekmek fırınında günde 5 bin ekmek çıkarılmasına rağmen hesap defterine 4 bin 600-4 bin 650 olarak yazıldığını, bunun nedenini sorduğu sanıklardan M.Y’nin kendisine “Tendürek’e gidiyor, başkanın da haberi var, sen işini yap, fazla kurcalama” dediği aktarıldı. Ayrıca Muradiye HDP ilçe yöneticilerinden sanık C.G’nin de 2-3 günde bir belediye fırınına giderek 150-200 ekmek aldığı, ekmekleri nereye götürdüğünü soranlara da “Sana ne” diye cevap verdiği kaydedilen iddianamede, bazı sanıkların da Tendürek Dağı’nda “canlı kalkan” eylemi yaparak teröristlere yardım ettikleri belirtildi.

Suça sürüklenen çocuk her şeyi anlattı

AK Parti ilçe binasına yönelik bombalı saldırıyla ilgili hakkında ayrı bir soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuk ifadesinde, sanık Z.Y’nin terör örgütü içinde aktif görev yürüttüğünü anlattı. İddianamede, devam eden soruşturmada, ifade ve teşhislerden yola çıkan güvenlik güçlerinin, sanıklardan Y.A. ve E.D’yi de yakaladığı belirtildi. İddianamede, sanıklar Z.Y, Y.A. ve E.D’nin AK Parti ilçe başkanlığı binasına yönelik saldırıya katıldıklarının anlaşıldığına yer verilerek, bu nedenle ilgili sevk maddelerince cezalandırılmaları talep edildi.