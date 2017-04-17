Belediye 'çöp gazı'nı elektriğe dönüştürüyor

Elazığ Belediyesi, çöp gazından elektrik üretim santralinde günlük işlenen 400 ton çöpten 10 bin haneye yetecek enerji elde ediyor.

Daha temiz bir çevre ve çöp sahalarındaki metan gazı salınımının önüne geçmek için seferberlik başlatan belediye, il merkezi ve ilçeleri ile Tunceli'nin Pertek, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinden gelen evsel atıkları işleyerek Çöteli Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik enerjisine dönüştürüyor. Tesiste 2016 yılında atıkların işlenmesiyle üretimi gerçekleştirilen yaklaşık 15 milyon kilovat elektrik enerjisi, ulusal sisteme verildi.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerde çevre kaygılarıyla doğan bu tesislerin, enerji arz güvenliğine katkı sağladığı gibi metan gazı salınımı ile patlama riskini de ortadan kaldırdığı için tüm dünyada öneminin giderek arttığını belirtti.

Çöpten 1 milyon 900 bin hanenin elektriği karşılanabilir

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında belediyeler tarafından 28 milyon ton katı atık toplandığını dile getiren Yanılmaz, hesaplamalara göre bu rakamla elde edilecek biyogazdan günlük yaklaşık 2 milyon civarındaki hanenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabileceğini söyledi.

Belediyenin katı atık depolama sahasında günlük 350-400 ton arasındaki çöpün biyogaz üretimi için işlendiğini aktaran Yanılmaz, ''Aralık 2015 tarihi itibarıyla 2,8 megavat kapasiteli tesisimizi hizmete sunduk. Günlük yaklaşık 10 bin konuta yetecek elektrik enerjisini buradan temin ediyoruz'' dedi.

Çevre dostu tesisler

Yanılmaz, çöpten elektrik üretim santrallerinde çöp gazının yakılması ile elde edilen elektrikten ekonomik fayda sağlandığı gibi ek olarak karbon salınımının önüne geçerek çevreyi de koruduğunu ifade ederek, şunları söyledi.

''Özellikle çöpten elektrik enerjisi elde ederek hem çevreyi koruyup hem de gelir elde etmenin önemli olduğuna inanıyorum. Bunu henüz hayata geçirmemiş belediyelerimizin de çöplerini düzenli şekilde depolayıp elektrik enerjisi elde edecek tesisleri hizmete sunmalarını arzu ediyorum çünkü bizler hizmet sunarken en önemli işlerimizden biri de çevreyi korumak, ona sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha düzgün bir şekilde emanet etmektir. Bu açıdan çöpten elektrik enerjisi elde edip çevreyi korumak en önemli işlerimizden bir tanesidir.''

Gelecek nesiller için çevremizi koruyalım

Vatandaşlar ise gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak için bu tür yatırımlara ağırlık verilmesini istedi.

Vatandaşlardan Eyüp Gür, gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaşan geri dönüşüm uygulamasının çevre kirliliğini önlediği gibi doğal kaynakların tüketimini azaltarak tasarruf sağladığına dikkat çekti.

Belediyenin yapmış olduğu tesisin bunun güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Gür, ''Vatandaş olarak bu konuda bize de görev düşüyor. Çöpleri ayrıştırmak çok önemli ve zahmetli bir iş. Öncelikle bu işi evimizde yaparsak ve ayrıştırdığımız çöpleri belediyelerimizin koyduğu çöp ayrıştırma noktalarına koyarsak bu konuda belediyeye yardımcı olmuş oluruz.'' dedi.

Abdullah Eşidir ise daha önce gezip gördüğü doğa dostu tesisin gelecek nesiller için büyük bir kazanç sağladığını dile getirdi.

Benzer yatırımların ülke genelinde artması gerektiğini dile getiren Eşidir, ''Geri dönüşümün en önemli özelliği doğal kaynaklarımızı dengeli kullanmış ve gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakmış oluruz. Hem doğanın kirlenmemesi hem de kullandığımız atıkların geri dönüşümle tekrar kullanılabilmesi açısından çok önemli bir yatırım olarak görüyorum'' dedi.