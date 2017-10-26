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'Belediye başkanlarının zorla istifa ettirilmesi demokratik değildir'

CHP'li Sarıbal, "Belediye başkanlarının zorla istifa ettirilmesi ne hukuki ne demokratik ne siyasi ne de insanidir. Bu zorbalıktır, dayatmadır" dedi.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:02
'Belediye başkanlarının zorla istifa ettirilmesi demokratik değildir'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Belediye başkanlarının zorla istifa ettirilmesi ne hukuki ne demokratik ne siyasi ne de insanidir. Bu zorbalıktır, dayatmadır." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, istifaya zorlanan belediye başkanlarının kentsel yönetim anlayışının tümünün "AKP ve saray rejiminin kent yönetimi anlayışının aynısı" olduğunu öne sürdü.

"Ortada suçlu varsa bu suç sadece belediye başkanlarının değil, aynı zamanda onları yöneten ve bu suça teşvik eden AKP yönetiminindir. Yağmacı, talancı, rantçı, kamuyu devre dışı bırakıp hizmetleri şirketlere terk eden kent anlayışı, AKP ve saray rejiminin anlayışıdır." ifadesini kullanan Sarıbal, şunları söyledi:

"Kendilerine gelince milli irade işliyor başka işler olunca milli irade rafa kalkıyor. Seçimle gelenleri devre dışı bırakıyorlar. Bu belediye Başkanları neden 'halk tarafından seçildik' diyemiyor? Bu demokrasinin rafa kalktığı halkın zorbalıkla, korkutmayla, ayrıştırmayla, korkutarak ve sindirerek tamamen teslim alındığı bir rejimdir. Tam bir tek adam anlayışı ve yapısı. Belediye başkanlarının zorla istifa ettirilmesi ne hukuki ne demokratik ne siyasi ne de insanidir. Bu zorbalıktır, dayatmadır."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin "Birçok olumsuz uygulamanın altına imza attığı" iddiasında bulunan Sarıbal, "Elbette Recep Altepe suçlu ama onun kadar ona bu olanağı sağlayan AKP ve saray rejimi de suçlu." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:02
  1. belediye başkanları
  2. İstifa
  3. orhan sarıbal
  4. Anadolu Ajansı
  • ÖmerÖmer10 sa önce
    Bir vatandaş olarak belediyen istekte bulunuyoruz her yolu tıkıyorlar ulaşım için isteğimiz insan gibi taşınmak değişim olmadanvatandaşı hiçbirikale almıyor
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