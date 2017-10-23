Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha

İddiaya göre, AK Parti son yaptırdığı ankette, kararsızların oyu dağıtılınca, yüzde 50 bandını yakalayabileceğini gördü. Bu sonucun önümüzdeki 2 yıllık süreçte daha iyiye evrilmeyeceği, dünya konjonktürüne bağlı olarak hem ekonomi hem de siyasette yaşanacak gelişmelerin bu oranı yakalamayı güçleştireceği iddia ediliyor. 2019’a kadar olan süreçte güç kaybının önlenmesi, Meral Akşener’in kuracağı partinin tabanda karşılık bulmasına fırsat tanınmaması gerektiği dillendiriliyor. Bu aşamada, MHP’nin var olan ‘sınırlı’ desteğine de güveniliyor.

Bu değerlendirmeyi yapanlar, 2019 Mart’taki yerel seçimden önce 2018 Temmuz sonunda ‘Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim yapılabileceğini’ iddia ediyor. Buna paralel olarak kabinede de revizyona gidileceği savunuluyor. Kabinede, ikinci bir değişiklik fikrinin çılgınca olduğunu söyleyenlerin bulunmasına karşın, en az 3-4 bakanı kapsayacak yeni bir revizyonla ‘seçim kabinesi’ oluşturulacağı da dile getiriliyor. Parti kurmayları ise tüm bu iddialarla ilgili olarak, erken seçim olmadığına dair yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, ekonominin önümüzdeki iki yıl hesaba katılarak planlandığını, yatırımlar ve teşviklerin sonuçlarının bu süreçte görülebileceğini, bu aşamada yapılacak erken seçimin avantaj değil, dezavantaj getireceğini öne sürüyor.