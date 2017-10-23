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Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha

Siyasi kulisler, gündemden düştüğü sanılan iki konuda yeniden dalgalanmaya başladı. Başkanların istifasının ardından sıra kabinede…

23 Ekim 2017 Pazartesi 06:50
Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha

İddiaya göre, AK Parti son yaptırdığı ankette, kararsızların oyu dağıtılınca, yüzde 50 bandını yakalayabileceğini gördü. Bu sonucun önümüzdeki 2 yıllık süreçte daha iyiye evrilmeyeceği, dünya konjonktürüne bağlı olarak hem ekonomi hem de siyasette yaşanacak gelişmelerin bu oranı yakalamayı güçleştireceği iddia ediliyor. 2019’a kadar olan süreçte güç kaybının önlenmesi, Meral Akşener’in kuracağı partinin tabanda karşılık bulmasına fırsat tanınmaması gerektiği dillendiriliyor. Bu aşamada, MHP’nin var olan ‘sınırlı’ desteğine de güveniliyor.

Bu değerlendirmeyi yapanlar, 2019 Mart’taki yerel seçimden önce 2018 Temmuz sonunda ‘Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim yapılabileceğini’ iddia ediyor. Buna paralel olarak kabinede de revizyona gidileceği savunuluyor. Kabinede, ikinci bir değişiklik fikrinin çılgınca olduğunu söyleyenlerin bulunmasına karşın, en az 3-4 bakanı kapsayacak yeni bir revizyonla ‘seçim kabinesi’ oluşturulacağı da dile getiriliyor. Parti kurmayları ise tüm bu iddialarla ilgili olarak, erken seçim olmadığına dair yapılan açıklamalara atıfta bulunarak, ekonominin önümüzdeki iki yıl hesaba katılarak planlandığını, yatırımlar ve teşviklerin sonuçlarının bu süreçte görülebileceğini, bu aşamada yapılacak erken seçimin avantaj değil, dezavantaj getireceğini öne sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 06:50
  1. gazetehaberleri
  2. kabine
  3. revizyon
  • körükçü kemalkörükçü kemal1 sa önce
    yerel seçimlerden önce cumhurbaşkanlığı seçimi fikri kime aid ise onu çok çok çok tebrik ederim.eğer yerel seçimler önce yapılırsa vallahi düşük oy alacaksınız ve bunu muhalif kanat öyle kullanacak ki.dün bu yorumu yazacaktım vaz geçtim.hala telefonumda kopyalı kayıtlı.Vallahi de billahi de dindarlar bileerdoğana yerel seçimlerde kısmen oy vermeyecekler gibi.az çok siyasetten anlarım.Bence erdoğan hem dış politikada hem iç politikada türkiyede hem kürdleri hem de türkleri aynı heyecanda buluşturacak bir kaç kıvılcım ile baskın seçime giderse inşaallahu elaziz velkerim muvaffak olacaktır.herşeye rağmen ben yine de onun siyasi zihniyetteki berraklığına bırakıyorum.o çok başarılı siyasette.
  • bursabursa2 sa önce
    reis helal sana dik dur kim değişcek ise değişsin halk arkanda türkiye bağırsaklarını temizliyor
  • KocasolakKocasolak2 sa önce
    Bu çalkantıların dozunu biraz düşüremdz isek işimiz kötü. Bir an önce bitirmrliyiz, reisin sözünün üzerine söz OLMAMALI.Tabi reis in sözüde şuradan çıkan sonucu söylemeli.
  • Gencay adıgüzelGencay adıgüzel4 sa önce
    Selamaleyküm sayın akit gazetem yaklaşık 20 yıl dır akit okuyorum ve karşı mahaleninde gazetelerine internet sitelerine bakıyorum hani bizim mahalenin yaramaz hırsız çocuklarını öğrenmek için yine mesala sizin yapmış olduğunuz bu haber bunun gibi haberler odatvide daha önce günlere önce yazılır haber yabılır merak ediyorurm saygılar...
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