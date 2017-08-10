“Belediye başkanlarımızdan ruhu imar edecek çalışma arzuluyoruz”

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

Kahramanmaraş Valiliğini ziyareti öncesi belediye başkanları ile toplantı yapan Kaya, beraberindekilerle birlikte tarihi kapalı çarşıdaki esnafları da ziyaret etti. “Kahramanmaraş, şairlerine ev sahipliği yapmış önemli bir şehrimizdir” diyen Kaya, belediye başkanlarına da bir çağrıda bulundu. Kaya, “Kahramanmaraş ruhu ile kucaklanacak, muhabbeti ile sevilecek, şairlerine ev sahipliği yapmış bir şehrimizdir. Dolayısıyla biz belediye başkanlarımızdan Türkiye’de sadece mekanı inşa etmek değil, aynı zamanda ruhu imar etmekle ilgili, ihya etmekle ilgili çalışma arzuluyoruz. Fakat bizimkiler genelde taş, toprak ve bina gezdiriyorlar. Ümit ediyorum ki Kahramanmaraş’tan birkaç tane şair belediye başkanı çıkar da bizde bu işten kurtuluruz diye ümit ediyoruz. Sizlere ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Hem belediyelerimizin sorunlarının çözümünde hem de merkez ile yerel arasındaki koordinasyondan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.