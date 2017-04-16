Belediye başkanları oyunu kullandı

Başkan Kocamaz oyunu, beraberinde eşi Hatice Kocamaz ile geldiği 50. Yıl Gökçelerİlkokulu’nda 1441 numaralı sandıkta kullandı. Vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonraaçıklamalarda bulunan Başkan Kocamaz, referandumun, ülke açısından önemli bir gün vebir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Vatandaşların en doğru kararı vereceğine inandığını belirten Kocamaz, "Bu bir rejimdeğişikliği değil, sistem değişikliği şeklinde ifade ediliyor. Vatandaşlarımız da hem ülkeninhem de gençliğinin geleceği için en doğru kararı verecektir" dedi.

Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ve halen de geçmeye devam ettiğini ifade edenKocamaz, "15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Olayları objektif değerlendirdiğimizdebugünlere nasıl geldik, bundan sonra neler yapmalıyız, bu referandum önemli bir dönümnoktası olacaktır. Sonuç ne çıkarsa çıksın, biz bu topraklarda yine hep birlikteyaşayacağız. O nedenle ben kampanya süresince hep uyarılarda bulundum. Kırmayadökmeye, insanların bir birini üzmeye üzülmeye ihtiyacı yok, insanların birlik veberaberliğine ihtiyacı var. Bölgemiz kan gölü. Böyle bir ortamda dış güçlerin ekmeğine yağsürmememiz gerekir. Bizim her zamankinden daha fazla bir birimize yakınlaşmamız,kaynaşmamız, hoşgörü içerisinde bulunmamız gerekir. O nedenle bu referandumdan nesonuç çıkarsa çıksın, milletimizin bir birine yakınlaşacağını ümit ediyoruz. Neticede buradaalınacak karar ne olursa olsun, memleketimiz için hayırlı olsun. Bir birimizi germeye,üzmeye hiç gerek yok. Elbette bu demokratik bir karar ve bu kararı millet verecek. Biz Türkmilletine bugüne kadar güvendik, bundan sonra da güvenmeye devam edeceğiz. En doğrukararı millet verecektir" diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise eşi Aydan Tuna ve annesi Cennet Tuna ilebirlikte oyunu Yalınayak İlkokulu 2253 numaralı sandıkta kullandı.

Seçimlerin demokrasilerin bayramı olduğunu belirten Tuna, "Sandık elbette ki,demokrasilerin bayramıdır. Bu seçim olur, referandum olur ama bir şekilde milletiniradesinin sandığa yansıması olur. Cumhuriyet tarihinin anayasal anlamda belki de enfarklı, kökten değişiklik yapılacak olan bu referandum sürecini, millet bugün kendi iradesinisandığa yansıtmak suretiyle sonuçlandıracak. İnşallah sonuç bu milletin hayrına olur diyeümit ediyorum. Bizde oyumuzu kullandık. Vatana, millete ve geleceğimize hayırlı olmasınıdiliyorum” şeklinde konuştu.