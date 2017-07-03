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Belediye başkanı timsahla evlendi!

Meksika'da San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Aguilar, balıkçılara uğur getirmesi amacıyla geleneklerine uygun bir şekilde yavru bir timsahla evlendi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:32
Belediye başkanı timsahla evlendi!

Meksika'da San Pedro Huamelula bölgesinde balıkçılara uğur getirmesi amacıyla ilginç bir olay meydana geldi. San Pedro Huamelula Belediye başkanı Victor Aguilar, çok sayıda kişi katıldığı bir törenle bir timsahla evlendi. 

Evlenmeden önce vaftiz edilen yavru timsaha giydirilen gelinlik de dikkatleri çekerken tören sırasında ağzı bağlı şekilde bekletildi. Meksika'da San Pedro Huamelula bölgesinde her sene balıkçılara şans getirmesi amacıyla bölgenin belediye başkanı bir timsahla evleniyor. 

Evlilik töreni sonrası konusan Belediye Başkanı Aguilar, "Bu ritüelde deniz sezonu için iyi bir hasat talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

 

(Gzt.com)

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:32
  1. Meksika timsahla evlenme
  2. belediye Başkanı timsahla evlendi
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