Belediye başkanı timsahla evlendi!

Meksika'da San Pedro Huamelula bölgesinde balıkçılara uğur getirmesi amacıyla ilginç bir olay meydana geldi. San Pedro Huamelula Belediye başkanı Victor Aguilar, çok sayıda kişi katıldığı bir törenle bir timsahla evlendi.

Evlenmeden önce vaftiz edilen yavru timsaha giydirilen gelinlik de dikkatleri çekerken tören sırasında ağzı bağlı şekilde bekletildi. Meksika'da San Pedro Huamelula bölgesinde her sene balıkçılara şans getirmesi amacıyla bölgenin belediye başkanı bir timsahla evleniyor.

Evlilik töreni sonrası konusan Belediye Başkanı Aguilar, "Bu ritüelde deniz sezonu için iyi bir hasat talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

(Gzt.com)