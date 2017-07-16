Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Belediye başkanı şehit kardeşinin düğününde makam aracını kendisi kullandı

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, şehit Piyade Uzman Onbaşı Pelit'in kardeşinin düğünü için gelin arabası olarak süslettiği makam aracını da kendisi kullandı.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:17
Belediye başkanı şehit kardeşinin düğününde makam aracını kendisi kullandı

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Enes Pelit'in kardeşinin düğünü için makam aracını tahsis etti.

Tokat'ın Turhal ilçesi Kayacık Mahallesi'nde şehidin babaevinde yapılan düğünde, Zülkarneyn Pelit ile Neslihan Olgun çifti için makam aracını gelin arabası olarak süsleten Bekler, direksiyona da kendisi geçti.

Bekler, şehidin babası Ahmet ve kardeşi Zülkarneyn Pelit ile Kalaycık köyüne doğru konvoy halinde yola çıktı. Bekler, gelini köyünden alarak, makam aracıyla damadın babaevine getirdi.

Damat Pelit, mutlu günlerinde yanlarında olduğu için Bekler'e teşekkür ederek, "Düğünden önce kendisine davetiye bırakmıştık. Düğünümüze teşrif etti. Kulağıma 'Gelin arabası olarak makam aracımı yapmak istiyorum ve şoförlüğünü de kendim yapacağım' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Bekler de bugün şehit ailesinin yanında olmak istediğini kaydederek, "Bu mutlu günlerinde özellikle makam aracını gelin arabasına dönüştürerek onlara jest yapmak istedim. Şehit kardeşi için kendi kullandığım arabayla gelini almaya gitmek benim fikrimdi. Özellikle hizmet etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:17
  1. PKK
  2. Hakkari
  3. Tokat
  4. Kula
  5. Çukurca
  6. Kayacık
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PYD'li teröristlerden kan donduran sivil katliamı!
    1. PYD'li teröristlerden kan donduran..
    2. Yılanları çıkarmak için kuyuya 21 ton..
    3. Şehitlerimize Kur'an okunmasını..
    4. 15 Temmuz şehitleri Kolombiya ve..
    5. Belediye başkanı şehit kardeşinin..
    6. Kırkpınar Güreşleri Ağalık İhalesi'nde..
    7. Anadolu Otoyolu'ndaki bakım..
    8. Bitlis’te ‘Demokrasi’ nöbeti
    9. Yasemin Can 5 binde de zirveyi bırakmadı
    10. Manisa’da mehter eşliğinde demokrasi..
    11. Nevşehir’de Esat Kabaktepe kahramanlık..
    12. Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1..
    13. Galatasaray, Östersunds FK maçı..
    14. Çerkezköy’de 15 Temmuz ruhu yaşatıldı
    15. TEM Otoyolu trafiğe kapandı
    16. Tekirdağ’da feci ölüm
    17. Kuyuya düşen işçi ağır yaralandı
    18. Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı : 7..
    19. Batı Karadeniz’de dev dalgalar..
    20. Almanya’da 15 Temmuz anısına futbol..
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Paranızı mutlaka alın! Başvurmayanın hakkı yanacak
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!
    Selalar komünist gazeteyi çıldırttı!