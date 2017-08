Belediye Başkanı Nihat Çiftçi hafta sonu mesaisini ilçeye ayırdı

Hafta sonlarını ilçe ziyaretleri ile sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, son olarak Bozova’da kırsal mahallelere giderek özellikle grup yollarında ve mahalle içi yollarda incelemelerde bulundu. Bozova’ya bağlı Taşlıdere, Kesmetaş ve Tektaş mahallelerindeki temasları sırasında vatandaşların misafiri olan Başkan Çiftçi, burada halka bilgi vererek Büyükşehir kadrolarının kırsal bölgelere gerekli önemi verdiğini söyledi. Bozova’da bu yıl ki sezon içerisinde 140 kilometrelik asfaltlama yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi gerek merkezde gerekse kırsalda çalışkan bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Millete olan aşkı, millete olan hizmeti, Ak kadrolarında anlayışı bu olduğu için çalışmalarımız güzel bir şekilde sürüyor. Burada sezonun bitmesine yaklaşık iki ay var. Bu iki ay içerisinde de alt yapısı hazırlanmış olan yolları Allah’ın izniyle bitireceğiz ve daha sonra önümüzdeki sezona hazırlık yapacağız. Felsefemiz her gün, her hafta, her ay ve her yıl çalışarak şehrimizde ve mahallelerimizde hem insanımıza sevdirmek, hem temel ihtiyaçlarını karşılamaktır. Mahallelerde halkımızdan yoğun bir ilgi, güler yüz ve dualarla karşılaşıyoruz. Teknik ekip ve kadromuza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu insanlar Şanlıurfa insanı. Gerçekten ne yapsak benim yanımda hiçbir zaman karşılığı ödenmiyor. Onun için hizmet ibadettir diyoruz" diye konuştu.