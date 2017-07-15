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Belediye Başkanı Mustafa Koca’nın 15 Temmuz mesajı

Kütahya’nın Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca 15 Temmuz nedeniyle yayınladığı mesajda; 15 Temmuz’da yaşananları asla unutmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
Belediye Başkanı Mustafa Koca’nın 15 Temmuz mesajı

Başkan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;”15 Temmuz 2016 tarihinde, ülke savunması için alınmış silahlarla ve yine kamuya ait her türlü imkanı kullanmak suretiyle darbe girişiminde bulunmuştur. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hainler, dünya üzerinde gazi unvanına sahip tek meclisi olan TBMM’ye saldırmış, 249 yurttaşımızı şehit etmiş, ülkemize maddi ve manevi olarak büyük zarar vermişlerdir. Akıl ve vicdanlarını, karanlık bir zihniyete teslim eden bu güruh, milletimizin vicdanında en ağır şekilde mahkum edilmiştir. 15 Temmuz Darbe Girişimi kahraman Emet halkımızı da sokaklara dökmüş ve Gazi Emet halkımız demokrasisine, milli iradesine bağımsızlığına sahip çıkmıştır. O gün bugündür de halkımız ile beraber işimizin başında nöbetteyiz. Kahramanlarımızı ve destanımızı unutmayacak, unutturmayacağız. Onları unutmadığımız gibi FETÖ’cü hainleri ve işbirlikçilerini de unutmayacağız. Hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Bayrağımız ve istiklalimiz uğruna her dem kurban olmaya hazırız. Şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize yüce Allah’tan şifalar diliyorum” dedi.(EFE)

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:23
  1. TBMM
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