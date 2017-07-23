Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan Basın Bayramı kutlaması

Başkan Tahmazoğlu, mesajında basın-yayın organlarının toplumun haber alma ihtiyacını karşılaması noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Tahmazoğlu’nun mesajında, "Çağdaş ve Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Basın-yayın kurumlarını ayakta tutan ve onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın - yayın çalışanları ise bu kurumların isimsiz kahramanlarıdır. Basın - yayın kuruluşları her anlamda (ekonomik, siyasi vb) bağımsız ve özgür olmadıkları, haberleri yorum katmadan, olduğu gibi ve tarafsız olarak halka aktarmadıkları sürece toplumumuza karşı olan görevlerini tam ve sağlıklı olarak yapmış sayılmazlar. İşte bu nedenle basınımızın topluma karşı ciddi yükümlülükleri vardır. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en büyük güvencesidir. Ülkemizde ve şehrimizde her türlü zorluklara karşı göğüs gererek, büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru bilgilendiren ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarını tebrik eder, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım” denildi.