Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan Basın Bayramı kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda “Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109. yıldönümünü kutlamanın sevincini yaşıyoruz” dedi.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:42
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan Basın Bayramı kutlaması

Başkan Tahmazoğlu, mesajında basın-yayın organlarının toplumun haber alma ihtiyacını karşılaması noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Tahmazoğlu’nun mesajında, "Çağdaş ve Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Basın-yayın kurumlarını ayakta tutan ve onların işlevlerini yerine getirmesini sağlayan basın - yayın çalışanları ise bu kurumların isimsiz kahramanlarıdır. Basın - yayın kuruluşları her anlamda (ekonomik, siyasi vb) bağımsız ve özgür olmadıkları, haberleri yorum katmadan, olduğu gibi ve tarafsız olarak halka aktarmadıkları sürece toplumumuza karşı olan görevlerini tam ve sağlıklı olarak yapmış sayılmazlar. İşte bu nedenle basınımızın topluma karşı ciddi yükümlülükleri vardır. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en büyük güvencesidir. Ülkemizde ve şehrimizde her türlü zorluklara karşı göğüs gererek, büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru bilgilendiren ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarını tebrik eder, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlarım” denildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:42
  1. Şahinbey
  2. Mehmet Tahmazoğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’daki Türkler günlerdir onu arıyordu… Acı haber geldi!
    1. Almanya’daki Türkler günlerdir onu..
    2. İsrail'e net mesaj: İzin vermeyeceğiz
    3. Bağcılarlılar için “piknik günleri”
    4. Açıkladılar! Manchester’in yıldızı..
    5. Turkcell’li yüzücüler Dünya arenasında
    6. Arıkovanı’nda fonlamaya açılan Wattsu..
    7. Akıllı telefonun bu özelliği can..
    8. Bağcılar’da Üniversite Tercih..
    9. 15 Temmuz'un sembol fotoğrafını üç..
    10. Turkcell’liler denizlerde de 4.5G..
    11. Ümraniye’nin Cadde ve Sokakları Pırıl..
    12. Tercih döneminde Tercih Simülatörü..
    13. CHP’nin FETÖ imamı kim? FETÖ..
    14. Vali Demirtaş’ın Saimbeyli ve Feke..
    15. Burhaniye’de çevreciler, 3 günde 5 bin..
    16. TOBB’li girişimcilerden kanserle..
    17. Modifiye tutkunlarının ceza protestosu
    18. BEÜ’de Endoskopik Hipofiz Cerrahisi..
    19. Başkan Kılıç’tan 23 Temmuz mesajı
    20. Mardinli işadamından güvenlik..
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Türk sinemasında bir vefasızlık daha!
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Protokolde kavga çıktı, bakan zor kurtuldu!
    Protokolde kavga çıktı, bakan zor kurtuldu!
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı