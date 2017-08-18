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Belediye Başkanı Kutlu su sorununa çare arıyor

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman’da mevsim şartlarından dolayı etkili olan su kesintisine çare aramak için Havşeri su kaynağında incelemelerde bulundu.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:11
Belediye Başkanı Kutlu su sorununa çare arıyor

Hava sıcaklığının yaz aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği Adıyaman’da son yıllarda artan içme suyu kesintisini ortadan kaldırmak için uzun vadede ciddi projeler hazırlayan Adıyaman Belediyesi, kısa vadede gerçekleştirilebilecek çözüm yollarını da hayata geçirmek için gece gündüz demeden araştırmalar gerçekleştiriyor.

Yöre sakinleriyle bir araya da gelen Başkan Kutlu, “Yaşanan su sorununun en kısa sürede giderilmesi için çalışma arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunun için kısa vadede yapılması gereken birkaç çalışmayı gerçekleştirdik. Ancak bunlar geçici çözümler. Su sorununun tamamen ortadan kalkması için uzun vadede önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:11
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