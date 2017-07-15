Belediye Başkanı Ferit Karabulut’un 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz’daki darbe girişimini tarihin en alçak ihanet girişimi olarak nitelendiren Karabulut, “15 Temmuz da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devletuğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun” dedi.(YD-EFE)

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