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Belediye Başkanı Ferit Karabulut’un 15 Temmuz mesajı

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:38
Belediye Başkanı Ferit Karabulut’un 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz’daki darbe girişimini tarihin en alçak ihanet girişimi olarak nitelendiren Karabulut, “15 Temmuz da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devletuğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle yad ediyorum, mekanları cennet olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun” dedi.(YD-EFE)

G

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:38
  1. Altıntaş
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