Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ın 15 Temmuz mesajı

Başkan Çalışkan yayınladığı mesajında, “Milletimiz, binlerce yıllık tarihinde sayısız istiklal ve istikbal mücadelesi vermiştir. Son olarak, 15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanan terör örgütü FETÖ mensubu bir grup asker görünümlü hainin kalkıştığı darbe girişiminde, aziz milletimiz, bir kez daha kendi kaderini düşman ellere teslim etmemiş ve askeriyle, polisiyle, siviliyle şehitler vererek demokrasisine, ülkesine ve onuruna sahip çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihini bizler hiç bir zaman unutmayacağız. Çünkü bu tarih bir taraftan vatan hainlerinin devletine ve milletine karşı başkaldırışının tarihi olmakla birlikte diğer taraftan kahraman vatandaşlarımızın nesline uygun birlik ve beraberliğinin sonucu ortaya çıkan İkinci Kurtuluş Destanının tarihidir. 15 Temmuz’da da yüce milletimiz tıpkı Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Kurtuluş Savaş’ında olduğu gibi tüm fertleriyle, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Yüce Türk Milletinin bir kahramanlık destanı olan 15 Temmuz’un yıl dönümünde, o gece tarih yazan tüm vatandaşlarımızı, gazilerimizi minnetle, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi rahmetle ve duayla anıyorum” ifadelerini kullandı. (MA-EFE)