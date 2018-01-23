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Belediye Başkanı Alıcık Afrin operasyonuna böyle destek verdi

Aydın'ın Nazilli İlçesi Belediye Başkanı Haluk Alıcık 'Zeytin Dalı' harekatına Şehitlik Abidesi önünde üç adet zeytin fidanı dikerek destek verdi.

23 Ocak 2018 Salı 09:26
Belediye Başkanı Alıcık Afrin operasyonuna böyle destek verdi

MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin mevzilerine yönelik ortaklaşa gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekatına destek vermek Nazilli Belediye Meydanı'nda bulunan Şehitlik Abidesi önüne üç zeytin fidanı dikti.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milli konularda her daim bir ve beraber olduğunu söyleyen Alıcık, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı harekatı barışı ve huzuru temsil ediyor. Türk milleti tarih boyunca barışın sembolü olmuştur. Biz 3 milyon Suriyeli kardeşimize kucak açmış bir milletiz. Şimdi onların hakkı olan topraklarına huzur ve güvenliği sağmak için girdik. Zeytin Dalı harekatına destek vermek için bugün Şehitlik Abidesi önüne 3 zeytin fidanı diktik. Efeler diyarı Nazilli'den Afrin'e selam olsun" dedi.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:26
  1. Recep tayyip erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
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  4. Zeytin Dalı
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