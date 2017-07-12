Belediye Başkan yardımcısına saldırı

Mersin'in merkez Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertan Güner, odasında saldırıya uğradı. Olay, saat 08.56'da belediye binasında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Fuat Kalkan, kimliği saptanamayan bir kişi ile birlikte Başkan Yardımcısı Ertan Güner ile görüşmek üzere odasına çıktı. İddiaya göre Kalkan, ilçe merkezinde belediyenin pazar yeri tahsisi konusunda Ertan ile bir süre tartıştı. Fuat Kalkan tartışma sırasında Başkan Güner'e saldırdı. Güner'i tartaklayan saldırgan ile çalışanlara bıçak çekip tehdit eden yanındaki kişi kaçtı.Başından darbe alan Başkan Yardımcısı Güner, kaldırıldığı Ortadoğu Hastanesi'nde ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

Olaydan sonra 33 CUU 50 plakalı makam aracı belediye binası önünde bulunan Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Fuat Kalkan ile adı belirlenemeyen yanındaki kişi aranıyor.

BAŞKANDAN SALDIRIYA TEPKİ

Mezitli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ertan Güner'in odasında uğradığı saldırıyı değerlendiren Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, saldırıyı kınayarak kimsenin kendilerini kaba kuvvetle vazgeçiremeyeceğini söyledi. Bu güne kadar şahsına yönelik her türlü iftira, yalan, şantaj, tehdit, öldürme kastıyla yapılan saldırılara karşı sessiz kaldığını kaydeden Neşet Tarhan, "Başkan yardımcım Ertan Güner'e yönelik saldırıya karşı sessiz kalamayacağız. Artık bıçak kemiğe dayandı. Kaba kuvvetle hiç bir sorun çözülemez. Hukuk devletinde hak arama yeri bellidir" dedi.

Yapılan saldırının, yarın yapılacak olan Encümen Toplantısındaki üyeleri baskı altına almaya yönelik olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, "Bunun mücadelesi. Biz hak eden pazarcılık yapacak diyoruz. Eğer yanlış olduğunu düşünüyorsanız yargıya gidersiniz. Burada bıçaklı saldırı, arabada silah bulundurma, insan toplamak gibi mücadeleyi kabul etmiyoruz. Bu konu göreve geldiğimden beri gündemde. Kimse bizi kaba kuvvetle vazgeçiremeyecek. Ben başkaları gibi silah ve bıçak taşımıyorum. Arkadaşlarımız emniyette ifade verdi, şikayetçi oldu. Başkan yardımcım darptan dolayı hastaneye gitti ve 10 günlük iş görmez raporu verildi" diye konuştu.

ŞAHSIMA VE DİNİME HAKARET ETTİ

Olayla ilgili polise ifade veren Mersin Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Fuat Kalkan ise makamında basın düzenledi. Başkan Yardımcısının kendisine hakaret ettiğini ileri süren Kalkan, şunları söyledi:"O görüşmede esnafın ve halkın sorunlarını dile getirmek adına 20 dakika boyunca konuşmalarımı sürdürdüm. 'Sizinle muhatap olmayacağım. Gidin zabıtayla görüşün. Pazarcı ve vatandaş benim için önemli değil, sizinle uğraşamam' deyip konuşmayı gergin bir ortama sürüklemiştir. Ben de esnafın ve vatandaşın hakkını korumanın görevim olduğunu söyledim. Ayağa kalkarak dinime ve şahsıma hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine karşılıklı arbede yaşadık. Şu an aranmıyorum, tutuklu da değilim, her daim görevimin başındayım."Bu arada Fuat Kalkan'ın binaya giriş çıkış ve arbede sırasında yaşanan oluşan kalabalık ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.