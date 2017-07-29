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Belediye 3 yılda 185 bin 570 adet ağaç dikti

Aksaray Belediyesi “Yeniden yeşil Aksaray” projesi kapsamında şehrin muhtelif yerlerinde olduğu gibi karayolu girişlerini de ağaçlandırarak yeşillendiriyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:50
Belediye 3 yılda 185 bin 570 adet ağaç dikti

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin her bölgesinde ağaç dikime çalışmalarını sürdürüyorlar. Göreve geldikten sonra ‘Yeniden yeşil Aksaray’ sloganıyla ağaçlandırma çalışması başlattıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Yazgı, “Göreve geldiğimizde söz verdiğimiz gibi Kılıçaslan tepesinde yemyeşil ağaçlarla büyük bir orman oluşturmak için ağaç dikme çalışmalarımız olmuştu. Bunun yanında şehrimizin giriş noktaları başta olmak üzere birçok bölgede ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor.Göreve geldiğimiz günden beri 185 bin 570 adet ağaç dikimi gerçekleşmiştir.Kişi başına düşen 8,4 metrekare yeşil alan miktarını, 3 yıl içerisinde 13,5 metrekareye çıkardık” dedi.

Başkan Yazgı, “Ağaçlandırma konusunda yapacağımız bu çalışmalarla gelecek kuşaklara temiz ve yeşil bir dünya bırakmanın, hepimizin insanlık borcu ve sorumluluğu olduğunu belirterek “Daha yaşanabilir, daha yeşil bir Aksaray için bütün vatandaşlarımızı ağaç dikmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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