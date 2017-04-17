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Belçikalı vekil çifte vatandaşlığı gündeme getirdi

Türkiye'nin Avrupa'da yürüttüğü seçim kampanyaları sonrasında referandumdan en çok 'evet' oyunun Belçika’dan çıkması üzerine vekiller, çifte vatandaşlık hakkının durdurulması tartışmasını yeniden ortaya attı.

Belçikalı vekil çifte vatandaşlığı gündeme getirdi
Eklenme: 17 Nisan 2017, 16:07

Hükümet koalisyonunda bulunan Hristiyan Demokratlar Parti üyesi Hendrik Bogaert, Belçika’da referandum oylaması sonucu çıkan yüksek “evet” oyunun çifte vatandaşlıktan kaynaklandığını söyledi.

ÇİFTE VATANDAŞLIK DURDURULMALI

Bunun böyle devam edemeyeceğini söyleyen Bogaert “Çifte vatandaşlık hemen şimdi durdurulmalı” dedi. Flaman sağcı partiden olan Göç Bakanı Theo Francken, bu kararı desteklediğini fakat kararın parti içi duruşumu yoksa kendi içlerinden gelen bir hassasiyet olduğunu sorguladığını söyledi.

HEMEN YÜRÜLÜĞE GİREBİLİR

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Belçika’nın Anvers şehrinin sağcı parti üyesi Belediye Başkanı Bart de Wever ise aynı kararı desteklediğini ve Belçika’daki Türklerin otoriter bir rejimi desteklemesine anlam veremediğini söyledi. Çifte vatandaşlığın insanların kafasını karıştırdığını belirten De Wever, Belçika olarak çifte vatandaşlığı durdurma konusunda yeteri kadar araştırmaların yapıldığını ve hemen yürürlüğe girebileceğini söyledi.

 
EtiketlerTÜRKİYEREFERANDUMAVRUPA
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