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Belçikalı turistler terör estirdi!

Alanya'da Belçikalı 3 turist, 2 kişiyi dövdükleri ve bunlardan birinin çantasını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

11 Temmuz 2017 Salı 21:52
Belçikalı turistler terör estirdi!

Bora Elagöz (41) ve Hakan Türkyılmaz (43) Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette 3 kişi tarafından darp edildi. Elagöz'ün çantasını alan bu kişiler kaçtı.
Elagöz ve Türkyılmaz, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, gasp ve darp olayını gerçekleştirenlerin Belçika vatandaşı P. Y. (21), C.Y. (21) ve M.N.Y (19) olduğunu belirledi.
Güllerpınarı Mahallesi'nde konakladıkları otelde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:52
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