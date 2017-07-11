Belçikalı turistler terör estirdi!

Bora Elagöz (41) ve Hakan Türkyılmaz (43) Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette 3 kişi tarafından darp edildi. Elagöz'ün çantasını alan bu kişiler kaçtı.

Elagöz ve Türkyılmaz, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili araştırma yapan polis, gasp ve darp olayını gerçekleştirenlerin Belçika vatandaşı P. Y. (21), C.Y. (21) ve M.N.Y (19) olduğunu belirledi.

Güllerpınarı Mahallesi'nde konakladıkları otelde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.