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Belçikalı genç yıldız kalbine yenildi

Lobanzo, antrenmanda yaşadığı rahatsızlığın ardından hayatını kaybetti.

03 Kasım 2017 Cuma 14:29
Belçikalı genç yıldız kalbine yenildi

Belçika kulübünden yapılan açıklamada, salı günü altyapı takımıyla antrenmana çıkan 17 yaşındaki futbolcunun kalp rahatsızlığı geçirerek hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. 

Trajik olaya şahit olan futbolcu ve kulüp çalışanlarına destek vermeye hazır olduklarını belirten Royal Antwerp, Belçikalı oyuncunun ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 14:29
  1. Royal Antwerp
  2. Belçika
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