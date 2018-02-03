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Belçika'dan yasa dışı göçmenlere mesaj

Belçika'da mecliste yasa dışı göçmenlerin bulunduğu düşünülen evlere baskını yasal hale getirmeye çalışan tasarı tartışmalı bir şekilde görüşülürken, Başbakan Charles Michel, göçmenlere "iltica başvurusunda bulunun" çağrısı yaptı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:04
Belçika'dan yasa dışı göçmenlere mesaj

Belçika gazetesi Liberal'e röportaj veren Michel, mecliste yasa dışı göçmenlerin kaldığı düşünülen evlere polis baskınlarını yasal hale getirmeye çalışan tasarı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başarılı bir sığınmacı politikası için "katılık ve insanlık" arasında bir denge sağlanması gerektiğini belirten Michel, şimdiye kadar uygulanan politikaların başarılı olamadığına dikkati çekti.

Ev baskınlarına ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesi gerektiğine işaret eden Michel, "Benim yasa dışı göçmenlere mesajım şudur: İltica başvurusunda bulunun! Yasal çerçevenin içine girin." ifadelerini kullandı.

DUBLİN SÖZLEŞMESİ

Belçika'nın da taraf olduğu Dublin Sözleşmesi uyarınca göçmenlerin ilk ayak bastıkları Avrupa Birliği (AB) ülkesinde iltica başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Avrupa'ya gelen yasa dışı göçmenler genellikle İtalya ve Yunanistan üzerinden kıtaya giriş yapıyor. Belçika'da bulunan yasa dışı göçmenlerin çoğunun da bu ülkelerden geçiş yaptığı düşünülüyor.

Michel'in yasa dışı göçmenlere iltica başvurusunu bu çerçevede ele alındığında, Başbakan'ın sorunu kendi ülkesinin dışına taşımak istediği değerlendiriliyor.

Başbakanın açıklamalarına ilk tepki veren kişilerden Belçika İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Alexis Deswaef, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Göçmenler iltica başvurusunda bulunun ki hepinizi tekrar İtalya'ya gönderelim. Başbakan ne dediğinin farkında mı yoksa gerçekten hiçbir şeyden anlamıyor mu?" ifadelerine yer verdi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 16:04
  1. Belçika Başbakanı Charles Michel
  2. Dublin Sözleşmesi
  3. sığınmacı
  4. sığınmacı yasası

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