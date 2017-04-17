Belçika'dan Türkiye'ye küstah 'idam' tehdidi

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynolds, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi durumunda ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) için bir kırmızı çizginin aşılmış olacağını ileri sürdü.
ENDİŞELİYMİŞ
Reynders, anayasa değişikliği referandum sonucundan dolayı endişe duyduğunu ifade etti.
KÜSTAH TEHDİT: MÜZAKERELERİ DONDURURUZ
Belçikalı bakan, "İdam cezasının geri getirilmesi bizim için kırmızı çizginin aşılması olur. Türkiye ile AB'ye üyelik müzakerelerini dondururuz" şeklinde küstah bir tehditte bulundu.
AVRUPA TÜRKİYE'YE MUHTAÇ!
Reynders, Avurpa'nın Türkiye ile diyalogu sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.