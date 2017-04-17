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Belçika'dan Türkiye'ye küstah 'idam' tehdidi

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynolds, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi isteğine ilişkin yapılan yorumlar için küstah bir tehditte bulundu.

Belçika'dan Türkiye'ye küstah 'idam' tehdidi
Eklenme: 17 Nisan 2017, 21:29

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynolds, Türkiye'de idam cezasının geri getirilmesi durumunda ülkesi ve Avrupa Birliği (AB) için bir kırmızı çizginin aşılmış olacağını ileri sürdü.

ENDİŞELİYMİŞ

Reynders, anayasa değişikliği referandum sonucundan dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

KÜSTAH TEHDİT: MÜZAKERELERİ DONDURURUZ

Belçikalı bakan, "İdam cezasının geri getirilmesi bizim için kırmızı çizginin aşılması olur. Türkiye ile AB'ye üyelik müzakerelerini dondururuz" şeklinde küstah bir tehditte bulundu.

AVRUPA TÜRKİYE'YE MUHTAÇ!

Reynders, Avurpa'nın Türkiye ile diyalogu sürdürmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

 
Etiketlerdidier reynoldsbelçikareferandumbelçika türkiyeidam
HABER YORUMLARI
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Evetçi

Hristiyandan dost olmaz. Geçti Borun pazari. Artik biz de size katilmak istemiyoruz. Ne AB ne NATO.. Geçti oğlum. Allah bize yeter. Kanunlarinizi tek tek red edeceğiz. Allahin kanunlari var..

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Kml

Elinizden geleni ardınıza koymayın alçak domuzlar

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MEFTUN

TÜRKİYE ZATEN AB Yİ İSTEMİYORKİ.HAYRANLARINIZ HARİÇ

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ssseee

YAVRUM NE AVRUPASI HANGI AVRUPA SIZ KENDINIZI AVUTUYORSUNUZ SIZINDAGILMA SÜRECINIZ BASLADI SEN NERDE YASIYON BE SEN BIZIM KIRMIZI CIZGIYI BILIYONMU ??? SEN BIR DE ONU GÖRSENIYI OLUR MACAISTANA GITTIM ADAM EURO ALMADIGI GIBI BIRDE YERE ATTI SEN HANGI AB DEN BAHSEDIYON GERI ZEKALI

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Nilgun canikoglu

Avrupa Birliğinde,"Idam" yoktur, 15 Temmuz darbe girişimi ndenber, RTErdogan,"meclis böyle bir karar alırsa onaylarim" diyor, her ne hikmetse :)bir türlü yapılmıyor,geçiniz bunları,Avrupa Birliği" yerel yönetimler " ile ilgili 1985 den beri serh (itiraz/kabul edemeyiz ) imiz var, hükümet bu serh'i kaldıracak,başkanlık sisteminde bunu uygulayabilecegi yetkiyi veriyor

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hakan ay

Hoooşşşttt köpek...arkadaşlar bu köpek acıkmış artık kemiğiniz varsa atın da yesin....

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Avini

Herşey reis bilir kalbnen inandık T.Cumuriyetiemin ellerde / fındık kadar beyninizle tehdit etmeyin Türkiye'yi

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Yusuf can

Fahriye erdali saklı yan ülkenin o bakanı bu devran döndüğünden bu ülke senide idamla yargılayacak bilesin

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Bu da bi fikir

Bi kulagimizdan girer bi kulaktan cikar artik :))

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ziyaşamil

Çokda tınnnnmnn....Avrupasenin karşında Tanzimat dönemi türkleryok ne serbes vizenedeüyelik , zaten 2035 AB diye bir şey kalmayacak

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Ali kılıç

Dondur lan it bigün gelir donuna sıcarsın türkiye karşısında dondurmazsan köpeksin it cCc Allah Türkü korusun

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mehmet

DONDURSAN NE OLACAK KAFİR OĞLU KAFİR NE HAYRINIZI GÖRDÜK İDAM GELMESİNKİ ÜLKEMİZİ KÖPEKLERİNİZLE İYİ KARIŞTIRASINIZ DEYİLMİ BUĞÜNE KADAR KARIŞTIRDIĞINIZ GİBİ

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Harun

Lan oglum hastamisiniz siz turkiyeyi istemiyoruz diye bagiran siz degilmiydiniz biz artik bu oyundan biz biktik siz oynayin biz yolumuza bakacagiz

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Akif

Birliginiz de sizde yerin dibine girin....sidikli belcika bile ahkam kesiyor....

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ESTERGONLUCİHANGİR

ULANBELÇİKALİ KÖPEKSANA MI SORACAK BU MİLLETNE YAPACAĞİNI !...GİTÇÖPLÜĞÜNDEHAVLA !...GO OUT !...

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cccihaddd

Teröristler temizlenmesini istemiyorlar bizde bu pislikler ele uğraşalım.

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Serkan aydin

muzakereli dondurullarmis..rezil herifler senelerdir muzakere muzakere diye sonu gelmez dayatmalariniz donuk deilmi zaten senelerce notr halde donuk halde oyaladiniz türkiye yu ve oyaliycaksinz..asla da almiycaksiniz avrupaya..bu yuzden muzakerelere sizin bizden daha cok ihtiyaciniz var bunu siz bizzden cok daha iyi biliyosunuz..o yuzden muzakereler bitsin insallah muzakereli bitiririz avrupayada rest cekeriz..zaten avrupanun gelecegi yok dagilmaya mahkum aga babalsri ipinu cekicek avrupanin..cekmeye basladilar..bunu ingilteredeki rothschilde sorun o anlatir size avrupayi gelecegiini

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Serdar Erenler

Sizin muzakerelerinize ne diyeyim.Ulan sizi önemseyen varmı sanıyorsunuz.Gel deyince gelecek git deyince gidecek Türkiye yok artık.Size adam olmayı öğreteceğiz .Daha çok söylenecek var ama buradan söylenmiyor anladınız siz...

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Onur

Muzakereni yesinler. Dondurcakmis. Sen o entrikalari git muz cumhuriyetine yap.

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Kocasolak

Muzakereleri durdurma al onu ....... tamam mi?

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Kenan

Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece..... Ulen siz kimsiniz BARBAR CONAN lar. Sonunuz geliyor az kaldı

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iyi1i

Dondursunlar çok lazimlar

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