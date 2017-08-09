Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Belçika’dan Hollanda’ya yumurta suçlaması

Belçikalı yetkililer, Hollandalı mevkidaşlarını yumurtalarda böcek ilacı bulunmasıyla ilgili soruşturmayı geciktirmekle suçladı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
Belçika’dan Hollanda’ya yumurta suçlaması

Yumurtalarda böcek ilacı bulunmasından sonra maddenin insanlar üzerinde zararlı sonuçlar doğuracağını düşünen birçok Avrupa ülkesi, milyonlarca yumurtayı süpermarket raflarından çekmişti. Belçika’nın gıda güvenliği denetleyicisi, yumurtalardaki böcek ilacını Haziran başlarından itibaren bildiği fakat Avrupa Komisyonu’na Temmuz ayının sonlarında haber verdiği için hem içeride hem de dışarıda eleştiriler almıştı. Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, Belçikalı yetkililerin yumurtalarda böcek ilacı kalıntıları bulunmasının ardından Hollandalı yetkililerden bilgi almak için 1 aydır beklediklerini açıkladı. Ducarme, ayrıca Hollandalı yetkililerin bu olaydan Kasım ayında haberdar olduğunu söyledi.

Hollandalı ve Belçikalı yetkililer, böcek ilacının izini Hollanda’daki bir temizlik malzemeleri tedarikçisine kadar takip etti. Fakat Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme, Hollandalıları soruşturmayı hızlandırmamakla suçladı. Hollanda’nın Belçika’nın soruşturma hakkında istediği bilgiyi ancak istendikten bir ay sonra verdiğini söyleyen Ducarne, “Dünyadaki en büyük yumurta ihracatçısı olan Hollanda gibi bir ülke bilgi paylaşmazsa bu gerçek bir meseledir” dedi.

Bir Hollanda tarım grubu ise, yumurtalarda bulunan böcek ilacı maddesinden sonra milyonlarca tavuğun toplatılması gerektiğini söyledi.

Yumurtalarda bulunan böcek ilacı, evcil hayvanlarda görülen bit, pire, kene gibi haşerelerden temizlemek amacıyla kullanılıyor. Söz konusu ilaç, büyük miktarlar halinde tüketildiğinde insanlarda organ hasarına neden olacağı için gıda zincirinde kullanılması yasaklandı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
  1. Avrupa
  2. Belçika
  3. Hollanda
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak yakalandı
    1. Siirt’te Afgan uyruklu 47 kaçak..
    2. Kazım Karabekir mahallesi yenileniyor..
    3. Milli Tren 2019 yılında raylara inecek
    4. Antalya Valisi Karaloğlu’ndan salgın..
    5. Vinçten düşen kaynakçı hayatını kaybetti
    6. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral..
    7. Soldado Fenerbahçede!
    8. Batman’daki yerel sanatçıların..
    9. Kırklareli Devlet Hastanesi Odyoloji..
    10. Manisa’da FETÖ soruşturması: 5 tutuklama
    11. Siirt Belediyeden basın kuruluşlarına..
    12. 657. Kırkpınar’ın tarihi belli oldu
    13. Eski Tarım Lisesinin yeri Kent Park..
    14. Milletvekili Nazlı’nın başlattığı..
    15. Kurban kesiminde hijyene dikkat
    16. AB Mali Yardımları Eğitim Toplantısı..
    17. İnönü’de bayram öncesi temizlik..
    18. Gaziantep’te 2 buçuk kilogram..
    19. Türkiye’de ilk defa çölyak hastalarına..
    20. Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan kaygı..
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...