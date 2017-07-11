Belçika'da örtü yasağına AHİM'den onay!

Mahkeme Belçika'da yaşayan Samia Belcacemi ve Yamina Oussar adlı iki Müslüman kadının açtıkları dava sonrası oybirliği ile verdiği kararda, Belçika'da kamusal alandaki peçe yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi (Aile yaşamı ve özel hayata saygı gösterilmesi hakkı), 9. maddesini (Düşünce özgürlüğü) ve 14. maddesini (Ayrımcılığın yasaklanması) ihlal etmediğini duyurdu.

Belçika, 2011'de çıkardığı kanunla yüzün tamamı ya da bir kısmını örten peçelerin kamusal alanda giyilmesini yasaklamıştı.

'YASAK, SOSYAL UYUMU GARANTİ ALTINA ALMA AMACINDA'

Ancak mahkeme yasağın 'demokratik bir toplum için gerekli olan ötekilerin hak ve özgürlüklerini koruyarak sosyal uyumu garanti altına alma' amacıyla ugulandığını belirtti.

Belçika'da peçe yasağını ihlal edenler para cezaları ayrıca 7 güne kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Peçeyi (nikab) ilk yasaklayan Avrupa ülkesi Fransa olmuştu.

AİHM, 2014'teki kararında da Fransa'ya yasak nedeniyle dava açan davacıların dini özgürlük hakkının engellendiği yönündeki şikayetlerini reddetmişti.