Belçika: Yakın zamanda Puigdemont ile irtibat kurmadık

AA'nın haberine göre, Belçika İçişleri Bakanlığı'nın resmi haber ajansı Belga'ya yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanı Jan Jambon, Carles Puigdemont'un Belçika'ya gelip gelmediğine ilişkin bilgiye sahip değildir. Jambon, yakın zamanda Puigdemont ile irtibat kurmamıştır." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken'ın sözcüsü Katrien Jansseune, AA muhabirine, Puigdemont'un Belçika'ya geldiği iddialarıyla ilgili, "Ben de iddiaları duydum. Elimizde başka bir bilgi yok" dedi.

Yeni Flaman İttifakı Partisi (N-VA) sözcüsü Freek Nietsen ise "Katalan liderin nerede olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok." açıklamasında bulundu.

Belçika basınında yer alan haberlerde, Puigdemont'un aşırı sağcı N-VA yetkilileriyle görüşeceği iddia edildi.

N-VA Partisinin Bakanı Francken, dün yaptığı açıklamada, Puigdemont'un Belçika'ya "siyasi sığınma başvurusu yapabileceğini" yazmıştı. Tartışmalara neden olan Francken'in ifadesi sonrasında açıklama yapan Belçika Başbakanı Charles Michel, Puigdemont'un siyasi sığınma talep etme olasılığıyla ilgili "Kesinlikle gündemde değil." demişti.