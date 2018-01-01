Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Belçika ve Hollanda toprak takası yaptı

Belçika ve Hollanda, 1 Ocak itibarıyla anlaşmayla toprak değişimi yaptı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:01
Belçika ve Hollanda toprak takası yaptı

İki ülke arasında yetki sıkıntılarına neden olan topraklara yönelik yeni sınır anlaşması, resmi onayların ardından 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Anlaşmayla, Hollanda 160 dönüm kadar bir alan karşılığında Belçika'yla 30 dönüm alanı takas etti.

TAKASA GİDEN SÜREÇ

Takas, iki ülkeyi ayıran Meuse nehrinin hemen kıyısındaki Belçika'ya ait alanda 4 yıl önce başsız bir cesedin bulunmasının ardından gündeme geldi.

Her ne kadar toprak parçası, Hollanda gibi nehrin kuzeyinde yer alsa da Belçika'ya ait olduğu için Hollanda polisleri duruma müdahale edemedi.

Belçikalı polisler de o bölgeye Belçika'dan kara bağlantısı olmadığı ve Hollanda'dan da geçiş izni alamadıkları için gitmekte zorlandı. Botlarla, cesedin olduğu yere giden polis, savcı ve adli tıp çalışanları büyük zorluk yaşadı.

15 futbol sahası büyüklüğündeki yer, zamanla uyuşturucu satıcıları ve kaçakların uğrak mekanı haline de geldi. Buraya mukabil nehrin Belçika gibi güneyinde ise görece daha küçük bir yer de Hollanda'ya aitti.

İki ülke arasındaki sınırın belirlendiği 1843'ten sonra yapılan takastan her ne kadar Belçika'nın payına daha küçük bir toprak düşmüş olsa da hem Belçika hem de Hollanda durumdan memnun.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 15:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehir efsanesi sanılıyordu! 4 bin yıllık yeraltı şehri...
    1. Şehir efsanesi sanılıyordu! 4 bin..
    2. Belçika ve Hollanda toprak takası yaptı
    3. 4 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi
    4. Rusya S-400'lerle NATO'ya girdi
    5. Teknoşenlik'ten örnek proje..
    6. Demba Ba Süper Lig'e geri dönüyor
    7. 'Öldü' diye yola attılar sonrasında...
    8. İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres...
    9. Radyolarda 1 cep telefonlarında 20..
    10. İstanbul’da doğalgaz patlaması…..
    11. Türk hemşirenin bu fotoğrafı dünyaya..
    12. Meral Akşener'e büyük şok! Reddedildi...
    13. Ekmekte yeni dönem başladı
    14. 500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya..
    15. ASELSAN'ın ürünlerine Rus devi talip..
    16. Türkiye'den Almanya'ya çok önemli mesaj
    17. Öcalan'ın manevi oğlu ABD'nin piyonu..
    18. Adebayor itiraf etti! Tam uçağa..
    19. Venezuela'da asgari ücrete yüzde 40 zam
    20. Galatasaray'da 200 milyonluk kriz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?