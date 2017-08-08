Belçika prensi ülkeyi ayağa kaldırdı!

Belçika yerel basınında yer alan haberlere göre, Prens Laurent kişisel bir davetiye aldığını, bu nedenle Brüksel'deki Çin Büyükelçiliğinde düzenlenen Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluşunun 90. yıldönümü etkinliğine katıldığını belirtti.

Prens Laurent'in askeri üniformayla etkinliğe katılımına ilişkin bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının ardından Belçikalı yetkililer tepki gösterdi. Belçika Başbakanı Charles Michel, Prens Laurent'nin izin almadan etkinliğe katıldığı için "orantılı bir şekilde cezalandırılması" gerektiğini söyledi.

Başbakanlık Sözcüsü, ceza olarak Prens Laurent'in 2017 ödeneğinin bir kısmının kesilebileceğini belirtti.

Prens Laurent daha önce de Başbakan Michel tarafından temasları hakkında uyarı almıştı. Michel, prensin ocak ayında Belçika Dışişleri Bakanlığından izin almadan Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe ile görüşmesinin ardından, "Gelecekte böyle bir durumun tekrarı olursa, hükümet sonuçlarının olacağını temin eder" açıklamasında bulunmuştu.