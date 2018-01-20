Belçika polisinden insanlık dışı davranış

Yardım kuruluşlarının dağıttığı kahvaltıyı almak için gelen sığınmacıları gözaltına alarak büyük tepki çeken Belçika polisinin Maximilian Park için yeni taktik geliştirdiği iddia edildi. Buna göre sivil kıyafetlerle sessiz operasyonlar yapacak polis, günde 10-12 sığınmacıyı gözaltına alacak.

‘İNSANLIK DIŞI’

Daha önce parktaki sığınmacılara müdahale eden polis, bir haftada 160 sığınmacıyı gözaltına almıştı. Humain adlı Belçika yardım kuruluşu, “Sığınmacılar son günlerde artan polis kontrollerinden tedirgin oluyor. Polis sadece park ve tren garında kalan sığınmacıları değil, yardım kuruluşlarının bölgede dağıttığı kahvaltı için gelen sığınmacıları da gözaltına alıyor. Bu davranış insanlık dışı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sudan’ın Brüksel Büyükelçiliği ile vardığı anlaşmayla ülkede yasa dışı kalan Sudanlı göçmenlerin Sudan’dan gelen bir heyet tarafından tespit edilerek ülkelerine geri gönderilmesini kararlaştırılan Francken’a yönelik istifa çağrıları ve tepkiler devam ediyor. Belçika’daki insan hakları grupları, Sudan’dan gelen heyetin özellikle siyasi bağlantıları olan sığınmacıları tespit edeceğini, bu kişilerin Sudan’a iadesinden sonra hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.