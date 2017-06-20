Belçika istihbaratını karıştıran istifa!

De Standaard gazetesinin haberine göre, Adiv Başkanı Testelmans, geçen hafta 8 çalışanının, Belçika Savunma Bakanı Steven Vandeput'a yolladığı şikayet mektubunun basına sızdırılmasının ardından istifasını verdiğini açıkladı. Gazeteye verdiği röportajda Testelmans, "Sorunu çözmek için tek bir seçenek var, o da benim istifa etmem. Ancak bu şekilde tekrar sükuneti sağlarız." dedi.

Adiv çalışanları yazdıkları mektupta, istihbarat biriminin iç çalışmalarındaki rekabet sonucu yanlış bilgi paylaşımı yapıldığını iddia etmiş, bu durumun diğer kamu kuruluşlarıyla çalışmayı engellediği ve uluslararası müttefikler nezdinde karmaşaya yol açtığı ileri sürülmüştü.

Çalışanlar mektupta açıkça Testelmans'ın durumdan sorumlu olduğunu iddia etmişti. Belçika Parlamentosunda bir komitenin, mektupta yer verilen iddiaları araştırmaya başladığı kaydedildi. Testelmans, komitenin incelemesini tamamlamadan istifa ettiğini, bunu, istihbarat biriminin imajı için yaptığını belirtti.

600 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Testelmans, "Komitenin vereceği karara güveniyorum. Mektubun sızdırılması istihbarat birimine zarar veren bir gelişme. Bu insanların söylediklerinin yarısı yanlış, yarısı doğru." ifadesini kullandı. İstihbarat biriminde artan sorumluluklar karşısında personelin yetersiz olduğunu, bunun da çalışanlar arasında sıkıntıya yol açtığını söyleyen Testelmans'ın istifasını sunmasına rağmen bazı projeler tamamlanana kadar görevine devam edeceği bildirildi. Testelmans'ın yerini, Belçika'nın Genelkurmay Başkanı General Claude Vandevoorde'ın alacağı iddia ediliyor.

Geçen sene düzenlenen terör saldırıları sonrasında tehdit seviyesinin "3"te tutulduğu Belçika'da, daha çok terörle mücadele alanında çalışma yapan yaklaşık 600 personeli olduğu belirtilen Adiv'deki kriz, ülke genelinde geniş yankı buldu.