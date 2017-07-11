Belçika bağımsız Kürdistan'ı destekleyecekmiş
Belçika'nın Flaman Bölgesi Başbakanı Geert Bourgeois, Kuzey Irak Kürt Yönetiminde 25 Eylül’de yapılacak olan referandumun sonucuna saygı duyacaklarını söyledi.11 Temmuz 2017 Salı 16:45
Geert Bourgeois bugün Avrupa temaslarını sürdüren Mesud Barzani başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Görüşmede, DEAŞ sonrası dönem ve Kuzey Irak Kürt yönetiminde yapılacak olan referandum ele alındı.
Toplantı sonrası Barzani ile Başbakan Bourgeois kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.
Barzani, Belçikalı yetkililerin referanduma gözetmen göndermeye hazır olduklarını söyledi.