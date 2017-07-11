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Belçika bağımsız Kürdistan'ı destekleyecekmiş

Belçika'nın Flaman Bölgesi Başbakanı Geert Bourgeois, Kuzey Irak Kürt Yönetiminde 25 Eylül’de yapılacak olan referandumun sonucuna saygı duyacaklarını söyledi.

11 Temmuz 2017 Salı 16:45
Belçika bağımsız Kürdistan'ı destekleyecekmiş

Geert Bourgeois bugün Avrupa temaslarını sürdüren Mesud Barzani başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, DEAŞ sonrası dönem ve Kuzey Irak Kürt yönetiminde yapılacak olan referandum ele alındı.

Toplantı sonrası Barzani ile Başbakan Bourgeois kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorunlarını yanıtladı.

Barzani, Belçikalı yetkililerin referanduma gözetmen göndermeye hazır olduklarını söyledi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:45
  1. Bourgeois
  2. DEAŞ
  3. BARZANİ
  • AviniAvini57 dk önce
    Olur buradaki ölümler sizin vicdansızlıklarınızdan kaynaklanacak
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