Belçika, Almanya'nın izinde!

RTBF televizyonunun haberine göre Michel, "Belçika, kendi iradesiyle çelişen bir referandum düzenlenmesine izin vermek zorunda değil" ifadesini kullandı.

"BAĞLAYAN MADDE YOK"

Michel, uluslararası hukukta Belçika'yı başka bir ülkede düzenlenen referandumun kendi topraklarında düzenlenmesine izin verme konusunda resmi olarak bağlayan bir madde bulunmadığının altını çizdi.

ALMANYA VE AVUSTURYA'DA İZİN VERMEYİZ DEMİŞTİ

Alman hükümeti, Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılması halinde Türkiye’nin Almanya temsilciliklerinde bir halk oylamasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz de, Türkiye'nin idam cezasıyla ilgili referandumuna Avusturya'da izin vermeyeceklerini söylemişti.