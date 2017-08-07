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Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail  Miyasnikoviç TBMM'de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Senatosu Başkanı Miyasnikoviç ile bir araya geldi

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:28
Belarus Cumhuriyet Senatosu Başkanı Mikhail  Miyasnikoviç TBMM'de

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  TBMM Mermerli Salon'daki  görüşmede, Miyasnikoviç ve  beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belarus'un dost ve kardeş bir ülke olduğuna vurgu yapan Kahraman,  temasların başarılı geçmesini temenni etti.

Miyasnikoviç de Türkiye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade  ederek, Belarus'un çok boyutlu dış ilişkilerinde Türkiye'yi anahtar ülke olarak  gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin sosyo-ekonomi, kültür ve  siyaset alanında büyük başarı  kaydettiğini vurgulayan Miyasnikoviç, iki ülke arasındaki dostluğu ve ilişkileri  güçlendirmek istediklerini anlattı.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.  

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:28
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  2. Belarus
  3. Mikhail Miyasnikoviç
  4. İsmail Kahraman
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