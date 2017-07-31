Bektaş, buğday pazarı esnafıyla ile bir araya geldi

Toplantıda göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Ticaret Borsası Başkanı Başkanı Ali Bektaş, borsa üyelerine en iyi şekilde hizmet vermeye kararlı olduklarını belirterek, istişare etmenin, ortak akıl üretmenin, yönetim anlayışlarının temel ilkesi olduğunu söyledi.

Borsada tescil oranını yüzde 50 düşürmelerine rağmen hizmet kalitesini yüzde 100 artırdıklarını getiren Bektaş, "Borsa kompleksi yapımı nedeniyle daha önceden oluşan milyonluk borçlarımızı ödedik. Borsa kompleksinin üzerine yapıldığı arazinin tapusu üzerindeki şerhi kaldırarak, borsamızın müstakil tapusunu aldık. Borsa kompleksi altyapı, yağmur suyu şebekesi, asfalt çalışmalarımızı ve tadilat projelerimizi tamamladık. İnşaat ruhsatımızı aldık. Borsa kompleksi imar ve altyapı çalışmaları ile yeni yapılan hayvan pazarı konusunda Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Külcü’ye teşekkür ediyorum. Modern teknolojinin son imkânlarını en güzel şekilde uygulamaya çalışarak aldığımız yeni cihazlarla yenilenen yetkili sınıflandırıcı lisansına sahip laboratuarımız sayesinde gerçek değerini bulan ürünlerin, satış salonumuzda uyguladığımız elektronik satış sistemi ile de hakkaniyetli ve adil bir şekilde satışını yapıyoruz. Ayrıca, siz üyelerimizin borsamıza geldiğinizde tüm işlemlerinizi halledebilmesi, kısaca üye memnuniyetini gerçekleştirmek amacıyla, tüm servisleri birleştirerek tek bir mekânda hizmet vermeye başladık. Borsamız gerek kendi sorunlarının, gerekse üyelerimizin sorunlarının çözümüne aktif olarak katılan ve bu konularda görüş bildiren bir kurumdur” diye konuştu.

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı nezdinde yaptıkları yoğun lobi faaliyetleriyle haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla, pirinçte uygulanan KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi, gübrede ve yemde KDV oranlarının kaldırılmasına katkı sağladıklarını kaydeden Bektaş, “Üyelerimizin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılardan bir nebze kurtulabilmesi, rahat bir nefes alabilmeleri için camia olarak iştiraki olduğumuz Kredi Garanti Fonu kefaleti ile “Nefes Kredisi” adı altında yıllık yüzde 9,90 faiz oranı ile kredi kullanmalarını sağladık. TOBB ve Borsamız olarak gıda yardımları ve ilköğretim öğrencilerine yapılan kırtasiye ve giyim yardımları gibi her zaman sosyal hizmetlerde bulunduk. İlimizin ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılan TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile eğitime verdiğimiz önemi gösterdik. Borsamıza, bir dizi denetimler sonucunda, meclisimiz ve çalışan arkadaşlarımızın özverili çabaları ile yaptım değil, yaptık anlayışıyla yani takım çalışması neticesinde hak ettiği takdiri alarak,5 yıldızlı akredite borsa unvanı kazandırdık. Böylece, İç Anadolu’nun yıldızlı borsalarından olduk” ifadelerini kullandı.

Borsayı daha da ileri seviyelere çıkarabilmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Bektaş, katılımcıları tek tek dinleyerek görüşlerini alarak, toplantıya gösterdikleri ilgiden teşekkür etti.

Toplantı sonunda üyelerin borsadan daha iyi hizmet alabilmesi için düzenlenen üye anket formu da dolduruldu.