Beklenen oldu... Hepsi orada görüntülendi...

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ve beraberlerindeki heyetler, Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine katılmak için Güney Kore'ye gitti.

Kyodo ajansının haberine göre, Abe, oyunların açılış töreni öncesinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In ile bir araya geldi.

Görüşmede nükleer programıyla ilgili Kuzey Kore'ye yönelik baskıyı sürdürmek gerektiği konusuna değindiklerini belirten Abe, "Kuzey Kore, Japonya, ABD ve Güney Kore arasındaki güçlü bağın asla sarsılmayacağının farkına varmalı." dedi.

Abe, "Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam anlamıyla uygulaması, politikasını değiştirmeyi ve diyalog masasına oturmayı kabul edene kadar Kuzey Kore'ye maksimum seviyede baskı yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE HEYETİ GÜNEY KORE'DE

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9-25 Şubat tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni için ülkeye gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ve beraberindeki heyeti, Incheon Uluslararası Havalimanı'nda, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon karşıladı.

Kuzey Kore'nin 90 yaşındaki Meclis Başkanı Kim Yong Nam'ın da aralarında olduğu üst düzey heyet, Cho ile kısa bir görüşme yaptı.

Kim Yong Nam, Olimpiyat Oyunları açılış töreni için düzenlenen resepsiyondan önce Devlet Başkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile el sıkışıp fotoğraf çektirdi.

Heyet üyelerinin, Devlet Başkanı Moon ile öğle yemeğinde bir araya gelmek için yarın Seul'e gitmesi planlanıyor.

Kim Jong-un’un kız kardeşinin üç günlük gezi programının ayrıntıları, güvenlik nedeniyle basınla paylaşılmadı.

Kim Yo-jong, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana Kuzey Kore’yi yöneten aileden Güney Kore’yi ziyaret eden ilk kişi oldu.

Pence ziyaretinin ikinci gününde Güney'e iltica eden Kuzey Korelilerle görüştü

Bu arada Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nın açılışına katılmak için Güney Kore'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'den iltica eden bir grupla görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Başkent Seul'in yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentinde, ABD'nin denizaşırı askeri üssü 2. Filo Komutanlığını gezen Pence, bir grup Kuzey Koreli ilticacı ile bir araya gelerek yaşadıkları zorlukları dinledi.

Pence'e, Kuzey Kore'de 15 ay tutuklu kaldıktan sonra ülkesine döndüğünde hayatını kaybeden ABD'li üniversite öğrencisi Otto Warmbier'in babası eşlik etti.

Daha sonra Pence, iki ülke arasında 1999 ve 2002'deki deniz çatışmalarında hayatını kaybedenlerin anıtı ile Kuzey Kore tarafından batırılan Güney Kore savaş gemisinin enkazının bulunduğu başka bir anıtına ziyarette bulundu.

Pyongyang'ı, nükleer hedeflerini "kalıcı olarak" terk etmeye çağıran Pence, ABD ve Güney Kore ittifakı arasında "gün ışığı/ayrılık yok" diyerek, iki ülkenin Kuzey Kore'ye yaklaşımlarındaki tutarlılığı yineledi.

OLİMPİYATLARA 22 KUZEY KORELİ KATILIYOR

Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'den 22 sporcu katılıyor.

Koreli sporcular, artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Alp disiplini kayak ve Kuzey disiplini kayak branşlarında yarışacak.

Oyunlarda yer alacak Kuzey Kore heyetinde sporcular dışında 24 antrenör, yetkililer ve 21 medya temsilcisi bulunuyor.