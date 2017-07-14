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Galatasaray Cenk Gönen ile yollarını ayırdı

Galatasaray'ın yedek kalecisi Cenk Gönen, İspanyol takımı Malaga'ya transfer oldu.

14 Temmuz 2017 Cuma 12:15
Galatasaray Cenk Gönen ile yollarını ayırdı

Galatasaraylı kaleci Cenk Gönen, sağlık kontrolü için Malaga'ya gitti! İspanyol ekibinin Galatasaray ile anlaşmasının ardından Cenk Gönen bu sabah sağlık kontrolünden geçmek için İspanya'ya gitti.

Sağlık kontrolünün ardından tecrübeli file bekçisinin İspanyol temsilcisine 3 yıllık imza atması bekleniyor...

Galatasaray'ın, Cenk Gönen transferinden 600 bin euro bonservis ücreti kazanacağı kaydedilmişti.

CENK GÖNEN GEÇEN SEZON 8 MAÇA ÇIKTI

Cenk Gönen 2015 yılında Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer edildi. 29 yaşındaki file bekçisinin 2019 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi devam ediyordu.

Milli kaleci, geride bıraktığımız sezon sarı-kırmızılı takımın formasıyla sadece 8 resmi maçta görev yapabildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:15
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