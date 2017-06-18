Beklenen haber geldi… O bölgeye girdiler!

Irak'ın en büyük ikinci kenti olan Musul'un kuzeyi hala terör örgütü DAEŞ'in kontrolü altında. Irak askeri güçleri kentin Eski Şehir bölgesini terör örgütünden geri almak için bugün yeni bir operasyon başlattı.

Terör örgüt DAEŞ'in başkenti olarak gördüğü Musul'da ABD öncülüğünde Irak güçleriyle yürütülen operasyonlar dün dokuzuncu ayına girdi. Irak askerileri ele geçirdikleri DAEŞ bayraklarıyla sivillerle birlikte kentte objektiflere dün poz vermişti. DAEŞ'in gittikçe alanının daraldığı kentten beklenen haber de geldi. Irak güçleri DAEŞ'in elindeki Eski Şehir bölgesine girdi.

Kurşunların arasına daldı

Diğer taraftan Musul'dan ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor. Bir eski ABD askerinin Musul'daki çatışmalar sırasında kurşunların arasından geçerek bir çocuğu DAEŞ'in elinden kurtardığı anlar internette hızla yayıldı.

David Eubank isimli ABD ordusundan emekli özel harekat askeri Musul'da terör örgütü DAEŞ ile yaşanan sıcak çatışma anında örgütün canlı kalkan olarak kullandığı sivillerin arasından küçük bir kız çocuğunu çekip çıkardı. David Eubank 5 ceset arasında küçük bir kızın hayatta olduğunu farketti ve diğer askerlerin DAEŞ'e ateş açtığı an kendini kurşunların önüne attı.

Eubank olayla ilgili, 'Düşündüm ki eğer burada bu kız çocuğunu kurtarmak için ölürsem karım ve çocuklarımın bunu anlayacaktır' dedi.

David Eubank karısı ve 16, 14 yaşlarındaki kızıları ve 11 yaşındaki oğluyla birlikte bir kaç ay Musul'daki sivillerin kurtarılması için kentin sınır hattında gönüllü oalarak bulundu. Eubank ve ailesi Özgür Burma Devriyeleri isimli insani yardım örgütünün üyeleri.

ABD ordusundan emekli olduktan sonra karısı ve 3 çocuğuyla birlikte Musul'da sivillerin yaşadığı korkunç olayları duyduktan sonra harekete geçen 56 yaşındaki David Eubank Times gazetesine verdiği röportajta şu ifadleri kullanıyor: ' Ben Tanrı'nın beni buraya gönderdiğine inanıyorum. Güvenlik hakkında hiç düşünmedim'

Küçük Musullu kızı kurtardıktan kısa süre sonra Irak'tan ayrılan Eubank ailesi ABD'ye geri döndü.