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Beklenen haber geldi! Galatasaray muradına eriyor

Atalanta, Juventus'un, yeniden kadrosuna katmak istediği Spinalozza'yı maç kadrosuna almadı. Bu da Asamoah'ın Galatasaray'a yollarının açıldığı manasına geliyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:18
Beklenen haber geldi! Galatasaray muradına eriyor

İtalya Ligi ilk hafta mücadelesinde Roma ile karşılaşan Atalanta, geçtiğimiz sezon Juventus'tan 2 yıllığına kiraladığı ancak bu sezon Juventus'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leonardo Spinazzola'yı maç kadrosuna almadı.

Son şampiyon Juventus, eğer sol bek oyuncusu Spinazzola'yı yeniden kadrosuna katarsa, Galatasaray'ın uzun bir süredir ilgilendiği Kwadwo Asamoah ile yollarını ayırma kararı alacak.

Galatasaray, Asamoah ile anlaşmaya vardı ancak Juventus, Spinazzola'yı transfer etmeden tecrübeli oyuncuyu bırakmak istemiyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin aldığı bu karar ise, Spinazzola'nın Juventus'a transfer olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:18
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