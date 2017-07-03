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Beklenen enflasyon rakamı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE’de 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 düşüş, yıllık ÜFE'de yüzde 0,07 artış var.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:39
Beklenen enflasyon rakamı açıklandı

Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, TÜFE’de 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,27 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,36 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,98 artış gösterdi.

BEKLENTİ EN DÜŞÜK EKSİ YÜZDE 0,82'YDİ

Ekonomistlerin, haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde sıfır olmuştu. Ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0) göre, bir önceki ay yüzde 11,72 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'ye gerileyeceği hesaplanmıştı.

MAYIS AYINDA AYLIK BAZDA YÜZDE 0,45 ARTIŞ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan verilere göre, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,45 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 11,72'ye gerilemişti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:39
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