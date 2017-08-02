Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye hazırız!

Doğu Guta’daki Tahriru’ş Şam Heyeti yayınladığı açıklamada, Doğu Guta bölgesinde bütün grupları içine alan tek bir muhalif oluşum kurulduğu takdirde kendisini feshedebileceğini ifade etti.

“Devrim tehlikeli bir dönemece girdi”

Tahriru’ş Şam tarafından yayınlanan açıklamada "Suriye sahasında halkın iradesini kırmayı amaçlayan entrikaların devrimi tehlikeli bir dönemece soktuğuna" vurgu yapılırken "bu dönemecin devrimciler arasındaki çatlakları da ortaya koyduğuna" dikkat çekildi:

“Müslüman halkımızda yer bulan sebat ve direnç iradesini kırmayı hedefleyen bir dizi entrika ve desisenin ardından devrimimiz tehlikeli bir dönemeçten geçmektedir. Fedakarlık konusunda en güzel örnekliği temsil eden bu halkımız, despot rejimi devirme ve İslami yönetimi ve onun adaletini inşa etme yolundadır. Bu dönemeç, bir taraftan devrimcilerin saflarında çatlakların meydana geldiğini ve uluslararası habis müzakerelerin ifrazatlarına bağlı kalındığını, diğer taraftan ise güvenli bölgelerde bombardımana devam edilerek halkın direncinin kırılmaya, mücahitlerden korkutulmaya çalışıldığını açık bir şekilde göstermektedir.”

“Kendimizi feshetmeye hazırız”

Açıklamanın devamında ise birleşme sağlandığı takdirde Doğu Guta’daki Tahriru’ş Şam Heyeti’nin kendisini feshetmeye hazır olduğu belirtildi:

“Yaralı halkımızın acılarının gözetilmesinin zaruretine, devrimin, başladığından itibaren Suriyeli mücahitlerin sağlamlaştırdığı ilk temeller üzerinden devam etmesinin gerekliliğine olan imanımızdan, halk topluluklarımızın isteklerine karşılık vermekten, bizim Suriye devriminin asla parçalanmayacak bir parçası olduğumuza olan inancımızdan yola çıkarak Doğu Guta’da Tahriru’ş Şam Heyeti olarak bizler, grupların tek çatı altında toplanması için kendimizi feshetmeye ve kendisi için yola çıktığımız hedefleri gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu duyuruyoruz.”

“Şiilere teslim edilmesine karşı çıkalım”

Tahriru’ş Şam tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise halka seslenilerek söz konusu projeye destek çağrısı yapıldı:

“Aynı şekilde Doğu Guta’daki halkımızı, bu projeyi desteklemeye, hayata geçirilmesi için gayret göstermeye, uzlaşma adı altında bölgelerin Şiilere teslim etme planlarını başarısız kılmaya davet ediyoruz.”

mepanews