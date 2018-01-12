Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Bekleme yapma fişi çek’ Türkiye kazansın

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, kullanılmayan elektrikli eşyaların fişlerinin prizden çekilmesi halinde hane başına yılda 134 liralık enerji tasarrufu sağlanabileceği belirtilerek, “Bekleme yapma fişi çek, Türkiye yılda 2,1 milyar lira kazansın” sloganıyla bir kampanya başlatıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 11:26
‘Bekleme yapma fişi çek’ Türkiye kazansın

MÜSİAD’tan yapılan açıklamada, söz konusu kampanyanın Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Evlerde kullanılmadığı halde fişleri prize takılı şekilde bekletilen elektronik eşyaların hatırı sayılır miktarda elektrik tükettiği vurgulanan açıklamada, anlık ihmallerin büyük israflara yol açtığına işaret edildi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, televizyon, uydu kutusu ve çamaşır makinesi gibi kullanılmadığı anda da fişi prizde takılı tutulan cihazların, yüzlerce liranın boşa gitmesine neden olduğunu kaydetti.
Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nın 2016 yılı rakamlarına göre stand-by durumundaki cihazlar nedeniyle tüketicilerin ayda 11,1 lira yılda ise 134 lirasının boşuna gittiğini belirten Kaan, “Ortalama 100 liradan 21 milyon hane sayımızla hesapladığımızda, ülke olarak milli servetimizden 2,1 milyar lira kaybolup gidiyor. ‘Bekleme yapma fişi çek, Türkiye yılda 2,1 milyar lira kazansın’ çağrısıyla başta ev hanımları olmak üzere işçi, işveren ve memurlarla birlikte bu konuda bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyoruz. Prizden fişi çekerken harcayacağımız en fazla 3 saniye için cebimizden çıkacak paranın değerini bilelim” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 11:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cemil Ertem: Faizlerin düştüğünü göreceğiz
    1. Cemil Ertem: Faizlerin düştüğünü..
    2. Sözcü’nün özgürlük ve demokrasi..
    3. Galatasaray'ı şoke eden açıklama!
    4. Araplara birlikte üretip birlikte..
    5. Galatasaray,genç kaleci için resmi..
    6. ‘Bekleme yapma fişi çek’ Türkiye..
    7. Burak Yılmaz'a Çin takımından 100..
    8. Beşiktaş'tan flaş Sow açıklaması!
    9. FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!
    10. DeFacto'dan tasarrufta örnek uygulama
    11. Rakipler tecrübelerini paylaştı
    12. Konut alacaklara Maliye'den uyarı!
    13. Turizmciye sömestr morali
    14. Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 95..
    15. Sivasspor'dan Emenike bombası
    16. Amerika'dan Suriye resti! Tanımayacağız
    17. Makine ihracatında bahar havası
    18. İmam hatip spor oyunları kupaları..
    19. Feci kaza… Çok sayıda ölü ve yaralı var
    20. ABD'ye anladığı dilden cevap!..
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...