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Bekir Bozdağ'dan TTB ve TMMOB'a tepki

Başbakan Yardımcısı  Bozdağ: "Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven  tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin  elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye  içinse kabul edilemez bir durumdur"

27 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
Bekir Bozdağ'dan TTB ve TMMOB'a tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye'de bu kadar  milletini, bayrağını, vatanını ve devletini seven tabip, mühendis ve mimar  varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör sevicilerin elinde olması, tabipler,  mühendisler ve mimarlar için utanç verici, Türkiye içinse kabul edilemez bir  durumdur." değerlendirmesinde bulundu. 

Bozdağ, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk Tabipleri Birliği  (TTB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yönetimlerinin bugüne  kadar terör örgütlerinin saldırı ve katliamları hakkında en ufak bir eleştiri  bile yapmadığını ve zora düştüklerinde terör örgütlerine destek verdiklerini  belirtti.

Bekir Bozdağ, şunları kaydetti:

"İnsan hakları ve barış kavramları, artık bu yönetimlerin terör  seviciliğini örtemez hale gelmiştir. Sahi, TTB ve TMMOB yönetimleri, gerçekte  kimleri temsil ediyorlar? Türk tabip, mühendis ve mimarları ve çıkarlarını mı,  yoksa terör örgütleri ve çıkarlarını mı temsil ediyorlar? Bu haliyle Türk  Tabipleri Birliği yönetimi, Türk tabiplerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları  Birliği yönetimi, Türk mühendis ve mimarlarını temsil edemez ve  adlarında 'Türk'  ismini kullanamazlar. Türkiye'de bu kadar milletini, bayrağını, vatanını ve  devletini seven tabip, mühendis ve mimar varken, TTB ve TMMOB yönetiminin hala  terör sevicilerin elinde olması, tabipler, mühendisler ve mimarlar  için utanç  verici, Türkiye içinse kabul edilemez bir durumdur.

Türk Tabipler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği  yönetimleri,ya görevlerini bırakmalıdır ya da adlarındaki 'Türk' ismini  çıkarmalıdır veyahut da milletini ve devletini seven tabipler ile mühendis ve  mimarlar, terör sevici bu yönetimleri değiştirmelidir."

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 11:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MyMy1 sa önce
    Pes valla eger bir devlet buyugumuz bu assagllklar icin boyle diyorsa biz ne yapallm yokmu bir yigit su usaklarln hakklndan geleceksin
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