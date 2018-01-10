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Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması: AK Parti ve MHP'nin...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “AK Parti ve MHP’nin erken seçim talebi yok” dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:18
Bekir Bozdağ'dan erken seçim açıklaması: AK Parti ve MHP'nin...
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 16:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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