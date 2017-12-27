Bekir Bozdağ’dan CHP’li Aldan’a sert tepki

Bir radyo yayınına katılan CHP Milletvekili Aldan, 15 Temmuz gecesinde sokağa çıkıp darbeye direnen sivilleri korumaya yönelik çıkartılan son KHK’yı eleştirilerek, "Bu düzenleme, benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığını toplumda yayma anlayışıdır" sözlerini kullanmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Aldan’ın ifadelerini sert bir dille kınayarak, özür dilemeye davet etti. Bozdağ açıklamasında, "CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, son KHK hakkında yaptığı açıklama ile 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine, şehit yakınlarına ve hem de 15 Temmuz darbe teşebbüsüne canı pahasına karşı koyan Türk milletine hakaret etmiştir. Edep, ahlak, izan dışı ve seviyesiz açıklamaları nedeniyle CHP Milletvekili Aldan’ı şiddetle kınıyor; 15 Temmuz şehitlerinin maneviyatından, şehit yakınlarından, gazilerden ve 15 Temmuz’da destansı bir mücadele ve zafere imza atan Türk milletinden özür dilemeye davet ediyorum. Ayrıca CHP’yi ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu bu edep, ahlak ve izan dışı seviyesiz açıklamasıyla şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit yakınları ve aziz milletimize açıkça hakaret eden milletvekili Aldan hakkında disiplin hukukunu işletmeye çağırıyoruz. Milletvekili Aldan hakkında disiplin süreci işletilmediği takdirde CHP ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da seviyesiz, edep, ahlak ve izan dışı üslup ve siyaset ile millete yönelik bu hakarete destek vermiş demektir. Bu asil milletin evlatları, tarihin her döneminde varlığına, birliğine, dirliğine, egemenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılan her saldırıyı en son 15 Temmuz’da olduğu gibi kahramanca püskürtmüştür. Ne mutlu o kahramanlara! Ne mutlu o kahramanları sevenlere ve sayanlara" dedi.