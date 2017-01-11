Bekir Bozdağ'dan Baykal'a sert tepki: O ülkelerde kıyamet mi kopuyor?

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın Meclis'te yaptığı konuşmaya yanıt veren Bozdağ, "Kendi abartılarını teklif gibi çarpıtarak kamuoyuna takdim etmeye çalışıyorlar. Kesinlikle "parti devleti" kurulması söz konusu değildir. Daha önce ifade ettim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletvekili partili üye, genel başkan, aynı zamanda cumhurbaşkanı, İnönü öyle, belediye meclis üyeleri partili, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi öyle, milletvekili partili bütün Türkiye'yi temsil eder diyor anayasaya göre, bakanlar, başbakan, Meclis başkanı, belediye başkanları partili ama bütün milletin başkanları... Şimdi bunlar için partili olmak görevlerini tarafsız yapmalarına engel değil, söz konusu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olursa o zaman partili olması tarafsız görev yapmasına engeldir demek adaletli bir davranış değil. Bugün ABD'de başkan partili, ABD'de kıyamet mi kopuyor? Fransa'da da başkan partili kıyamet mi kopuyor? Almanya'da cumhurbaşkanının partisi olacağına dair bir hüküm yok ama teamül gereği yapmıyorlar. Yaptığı zamanda buna herhangi bir engel yok kıyamet mi kopuyor? Partili olması tarafsız görev yapmasına engel değildir. Bu tamamen siyasete kötü bakma anlayışının, siyaset bir işin içerisinde olursa bu iş yanlış olur anlayışının, millete dayalı siyaset yapmayı başaramamış anlayışın bugüne taşınmasından başka bir şey değildir" dedi.

Kaynak: Ahaber