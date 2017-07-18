Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bekir Bozdağ'dan FETÖ'cüler için tek tip kıyafet açıklaması!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Tutuklu yargılanan FETÖ'cülere tek tip kıyafet önerisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz 2017 Salı 12:43
Bekir Bozdağ'dan FETÖ'cüler için tek tip kıyafet açıklaması!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM’de AK Parti Grup toplantısından önce gazetecilerin tek tip kıyafet yönetmeliği hakkındaki sorusunu cevapladı. Bozdağ, 2005’te düzenlemeye göre iklim şartlarına ve sağlık koşullarına uygun kıyafetlerden bahsedildiğini aktararak, "Onun ne olduğunu belirleme yetkisini Adalet Bakanlığına bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Tek Tip Kıyafet Yönetmeliğine ilişkin soruyla, "Hazırlık süreci var. Şu anda çalışmamız sürüyor. Hem kapsamını hem de detayları açıklayacağız" dedi.  

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:43
  1. bekir bozdağ
  2. FETÖ
  3. TBMM
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya tarih verdi: Türkiye ile uzlaştık!
    1. Rusya tarih verdi: Türkiye ile uzlaştık!
    2. Uzmanından uyarı! Boyu kısa olanlar..
    3. Mescid-i Aksa boş kalmasın diye..
    4. İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü
    5. Kirlenmiş araba farlarına pratik çözüm
    6. Suriye'de çocuklara elleriyle su..
    7. Metrobüs yolları göle döndü
    8. Islanan martı kurulanmak için bakın..
    9. Hulusi Paşa'nın camiye giriş anı ilk..
    10. Erdoğan’a suikast timinin başındaki..
    11. Yazıklar olsun! Böyle belediyecilik..
    12. Sıcak su içmek zayıflatıyor!
    13. Tuğgeneral net konuştu: TSK hiçbir..
    14. Provokasyona dikkat! İstanbul diye..
    15. Tansu Çiller’den ‘28 Şubat’ açıklaması
    16. Adil Öksüz için o iki ismi işaret etti!
    17. ''Sneijder'e karşı oynayamadığım için..
    18. İntihara kalkışan işçilere firma..
    19. Genç sunucu hayatını kaybetti!
    20. Son seçim anketi açıklandı! İşte..
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Kahraman pilot motorları kapattı, suikast timini geciktirdi!
    Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
    Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’