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Bekir Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ uyarısı: Aynısını size de yaparlar

ABD'deki FETÖ'cülerin Hristiyan isimleri alarak tarikatlara girdiğini söyleyen Adalet Bakanı Bozdağ, batının gerçekleri öğrendikçe FETÖ ile ilgili algısını değiştireceğini söyledi. ABD'ye kritik bir uyarıda da bulunan Bozdağ, "Türkiye'nin haklı uyarılarını dikkate almazsanız bu örgüt kendi milletine yaptığı ihanetin aynısın rahatlıkla size de yapar" ifadelerini kullandı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:47
Bekir Bozdağ'dan ABD'ye FETÖ uyarısı: Aynısını size de yaparlar

Türkiye’ye yapılan darbe girişiminin aynısının ABD’de yapılacağını belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “ABD’de FETÖ’cüler Türkçe olan isimlerini değiştiriyorlar. Hıristiyan isimleri alıyorlar, oradaki tarikatlara giriyorlar. Kendi devletine kendi milletine ihanet edenler, Amerika’ya başka ülkelere niye ihanet etmesinler” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fethullah Gülen’i iade etmeyen ABD’ye “Hristiyan FETÖCÜ” uyarısı yaptı.

Milliyet yazarı Abdullah Karakuş'un sorularını yanıtlayan Bozdağ, FETÖ’nün ABD için de büyük bir ulusal tehdit olduğunu ve ilerde Türkiye’ye yapılan darbe girişiminin aynısının ABD’de yapılacağını belirtti.

Bozdağ, “ABD’de FETÖ'cüler, Türkçe olan isimlerini değiştiriyorlar. Hıristiyan isimleri alıyorlar, oradaki tarikatlara hıristiyan grupların içerisine, hıristiyan olmuş o gruba girmiş kişiler olarak giriyorlar ve orada yer alıyorlar. Oralarda itibar kazanarak oralardan güç alarak kendi örgütlerine aktarmak istiyorlar. Bunun son zamanlarda sayısı bayağı arttı. Ben şimdi diyorum ki bu örgüte karşı siz Türkiye’nin yaşadığı tecrübelerden edindiği haklı uyarılarını dikkate almazsanız bu örgüt kendi milletine yaptığı ihanetin aynısını çok daha rahatlıkla size yapar. Kendi devletine kendi milletine ihanet edenler, Amerika’ya başka ülkelere niye ihanet etmesinler. Yani adam kendi özü kendinden olana yapıyor ihaneti, sana niye yapmasın. Senin ne ayrıcalığın var? ‘Yaa ben kontrol ediyorum’ diyorlar. Kontrol edemezsiniz. Bunlar da ‘biz Amerika’yı, Avrupa kontrol ediyoruz’ diye etrafta bunu anlatıyor. ABD tedbir almazsa, Türkiye’nin dediklerine uymazlarsa, şimdi tebessüm edebilirler, bakan ne diyor diye, ama 15-20 sene sonra bugün Türkiye’nin aldığı tedbirlerden aynısını belki daha ağırını onlar almak zorunda kalacaklar” dedi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:47
  1. Türkiye
  2. Amerika
  3. Avrupa
  4. Bekir Bozdağ
  5. Milliyet
  6. Bakanı Bozdağ
  • emirhan emiremirhan emir28 dk önce
    VAAYYYBAKANIM TECRUBE KONUSUYOR:-)) IYI BIR TAVSIYE 40 YIL BEKLEMEYIN HAA SONRA KERIZ YERINE KONULURSUNUZ VALLA:-)))
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