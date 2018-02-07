Bekir Bozdağ'a soruşturma başlatıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'lar nedeniyle Yozgat Barosu'nun hedefi oldu. Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’ların avukatlık meslek kuralları ve etiği ile uyuşmadığı iddiasıyla Bozdağ’ı disipline sevk ederek hakkında soruşturma başlattı.