Bekir Bozdağ'a soruşturma başlatıldı
Yozgat Barosu, imzaladığı 667 ve 668 sayılı kanun hükmünde kararnameleri (KHK) gerekçe göstererek üyesi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı.07 Şubat 2018 Çarşamba 17:40
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'lar nedeniyle Yozgat Barosu'nun hedefi oldu. Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’ların avukatlık meslek kuralları ve etiği ile uyuşmadığı iddiasıyla Bozdağ’ı disipline sevk ederek hakkında soruşturma başlattı.
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