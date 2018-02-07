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Bekir Bozdağ'a soruşturma başlatıldı

Yozgat Barosu, imzaladığı 667 ve 668 sayılı kanun hükmünde kararnameleri (KHK) gerekçe göstererek üyesi Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması başlattı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:40
Bekir Bozdağ'a soruşturma başlatıldı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan KHK'lar nedeniyle Yozgat Barosu'nun hedefi oldu. Yozgat Barosu, imzaladığı KHK’ların avukatlık meslek kuralları ve etiği ile uyuşmadığı iddiasıyla Bozdağ’ı disipline sevk ederek hakkında soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 17:40
  1. Yozgat Barosu
  2. Bekir Bozdağ
  3. Yozgat

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  • ErhanErhan45 dk önce
    Bunlar sanırım kaşınıyor. Herhalde hükümet seve seve kaşır
  • abdoabdo53 dk önce
    bu yozgat barosuda tam yoz muş. kafayı tozmuş chpkk nın uşağı olmuşlar
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